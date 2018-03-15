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Савченко: Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду?

Комментариев: 6
Савченко верит, что 98% украинцев помогли бы Рубану "разгружать мебель", в которой он вез оружие, чтобы совершить покушение на Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Савченко считает, что украинцы хотят взорвать АП и парламент
Савченко считает, что украинцы хотят взорвать АП и парламент
УНИАН

Украинцы готовы поддержать вооруженный переворот в Украине. Такое заявление сделала народный депутат Надежда Савченко 15 марта на брифинге возле здания СБУ

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“Кто не думал взорвать Банковую [на улице Банковой находится Администрация Президента - ред.] или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена, когда это является преступлением? Об этом не можно говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все“, - заявила она.

По словам нардепа, в соцсети “гуляет“ надпись, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгружать мебель. И Савченко верит, что это действительно правда.

“Если мы хотим выжить в этой стране, нам нужна тотальная смена политической системы“, - заявила Савченко.

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Ранее 15 марта народный депутат Антон Геращенко заявил журналистам, что Савченко готовят подозрение в подготовке госпереворота.

Напомним, СБУ направила Савченко вызовы на допрос 13 и 15 марта по делу Владимира Рубана. Нардеп в свою очередь информировала, что будет находиться в Страсбурге с рабочей поездкой до 16 марта. Также она отметила, что не получала официальной повестки о вызове на допрос.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что если Савченко не явится на допрос 15 марта, он внесет представление о снятии с нее депутатской неприкосновенности.

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Теги: Савченко, переворот, Верховная Рада, Администрация президента, депутаты
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Источник: lb.ua

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Комментариев (6)
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krolikoffnеt    15.03.2018, 12:43
Оценка:  0
krolikoffnеt
Кураторы из рассейских спецслужб решили активизировать своего агента - савченко .
MNI1957    15.03.2018, 12:11
Оценка:  +3
MNI1957
надя забала упамянуть,если переворачивать ,то ВСЮ власть,без исключения
traktor23    15.03.2018, 11:52
Оценка:  -8
traktor23
Говно дыркастое и без мозгов. тимошенкозаменитель
Woodbrother    15.03.2018, 11:43
Оценка:  -2
Woodbrother
Савченко - верный боевой штык фсб.
Хюндай    15.03.2018, 11:43
Оценка:  -1
Хюндай
Зачем разгрузка мебели. Вы забыли про старый дедовский метод ,выкуривание при помощи соломы.
Коцман_Бобза    15.03.2018, 11:41
Оценка:  +4
Коцман_Бобза
А Надя не думала сколько украинцев хотят вернуть ее туда, откуда она взялась?
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