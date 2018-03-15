Савченко: Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду?

Савченко верит, что 98% украинцев помогли бы Рубану "разгружать мебель", в которой он вез оружие, чтобы совершить покушение на Порошенко и других высокопоставленных лиц.

Украинцы готовы поддержать вооруженный переворот в Украине. Такое заявление сделала народный депутат Надежда Савченко 15 марта на брифинге возле здания СБУ

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“Кто не думал взорвать Банковую [на улице Банковой находится Администрация Президента - ред.] или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена, когда это является преступлением? Об этом не можно говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все“, - заявила она.

По словам нардепа, в соцсети “гуляет“ надпись, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгружать мебель. И Савченко верит, что это действительно правда.

“Если мы хотим выжить в этой стране, нам нужна тотальная смена политической системы“, - заявила Савченко.

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Ранее 15 марта народный депутат Антон Геращенко заявил журналистам, что Савченко готовят подозрение в подготовке госпереворота.

Напомним, СБУ направила Савченко вызовы на допрос 13 и 15 марта по делу Владимира Рубана. Нардеп в свою очередь информировала, что будет находиться в Страсбурге с рабочей поездкой до 16 марта. Также она отметила, что не получала официальной повестки о вызове на допрос.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что если Савченко не явится на допрос 15 марта, он внесет представление о снятии с нее депутатской неприкосновенности.