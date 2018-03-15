Верховная Рада дала добро на арест Бакулина
Верховная Рада проголосовала за привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от Оппозиционного блока Евгения Бакулина.
Об этом сообщает Украинская правда.
Голосование прошло после выступления генпрокурора Луценко, однако на заседании парламента самого Бакулина не было. Он сообщил письмом о неудовлетворительном состоянии здоровья.
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“Мы установили не только весь механизм преступной схемы разворовывания средств во время приобретения нефтедобывающих платформ, мы знаем тех кто принимал участие в схеме и счета на которые поступили около $144 млн, полученных преступным путем“, - сказал генпрокурор Юрий Луценко, выступая в парламенте.
Бакулина обвиняют в участии в “преступной организации Виктора Януковича“, завладении чужим имуществом и покушения на завладение чужим имуществом, финансовой афере, составлении фиктивных документов.
За привлечение к уголовной ответственности проголосовали 274 депутата, за его задержание - 252 депутата, за содержание под стражей - 240 депутатов.
Напомним, 12 марта Луценко предлагал народному депутату Оппозиционного блока Евгению Бакулину заключить соглашение со следствием и дать показания на экс-президента Виктора Януковича.