Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Верховная Рада дала добро на арест Бакулина

Комментариев: 0
За привлечение к уголовной ответственности проголосовали после выступления Луценко.
Во время голосования Бакулина в парламенте не было
Во время голосования Бакулина в парламенте не было
newsonline24.com.ua

Верховная Рада проголосовала за привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от Оппозиционного блока Евгения Бакулина. 

Об этом сообщает Украинская правда.

Голосование прошло после выступления генпрокурора Луценко, однако на заседании парламента самого Бакулина не было. Он сообщил письмом о неудовлетворительном состоянии здоровья.

Читай также: За дело Левочкина взялись американские и европейские СМИ

“Мы установили не только весь механизм преступной схемы разворовывания средств во время приобретения нефтедобывающих платформ, мы знаем тех кто принимал участие в схеме и счета на которые поступили около $144 млн, полученных преступным путем“, - сказал генпрокурор Юрий Луценко​, выступая в парламенте.

Бакулина обвиняют в участии в “преступной организации Виктора Януковича“, завладении чужим имуществом и покушения на завладение чужим имуществом, финансовой афере, составлении фиктивных документов.

За привлечение к уголовной ответственности проголосовали 274 депутата, за его задержание - 252 депутата, за содержание под стражей - 240 депутатов.

Напомним, 12 марта Луценко предлагал народному депутату Оппозиционного блока Евгению Бакулину заключить соглашение со следствием и дать показания на экс-президента Виктора Януковича.

Поделись:
Теги: Верховная Рада, Оппозиционный Блок, Бакулин, арест, голосование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь