Верховная Рада дала добро на арест Бакулина

За привлечение к уголовной ответственности проголосовали после выступления Луценко.

Во время голосования Бакулина в парламенте не было newsonline24.com.ua

Верховная Рада проголосовала за привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от Оппозиционного блока Евгения Бакулина.

Об этом сообщает Украинская правда.

Голосование прошло после выступления генпрокурора Луценко, однако на заседании парламента самого Бакулина не было. Он сообщил письмом о неудовлетворительном состоянии здоровья.

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“Мы установили не только весь механизм преступной схемы разворовывания средств во время приобретения нефтедобывающих платформ, мы знаем тех кто принимал участие в схеме и счета на которые поступили около $144 млн, полученных преступным путем“, - сказал генпрокурор Юрий Луценко​, выступая в парламенте.

Бакулина обвиняют в участии в “преступной организации Виктора Януковича“, завладении чужим имуществом и покушения на завладение чужим имуществом, финансовой афере, составлении фиктивных документов.

За привлечение к уголовной ответственности проголосовали 274 депутата, за его задержание - 252 депутата, за содержание под стражей - 240 депутатов.

Напомним, 12 марта Луценко предлагал народному депутату Оппозиционного блока Евгению Бакулину заключить соглашение со следствием и дать показания на экс-президента Виктора Януковича.