Растрата на Львовском бронетанковом заводе: НАБУ открыло материалы дела

Общая сумма хищений при закупке двигателей составила более 14,15 млн гривен.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о завершении досудебного расследования должностным лицам Вооруженных Сил Украины и ГП Львовский бронетанковый завод (ГП ЛБТЗ), подозреваемым в уголовном производстве по факту растраты средств при закупке двигателей для потребностей ВСУ.

Пресс-служба НАБУ сообщила, что 3 марта 2018 года этим лицам и их защитникам были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

Во время досудебного расследования установлено, что Львовский бронетанковый завод выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению Вооруженных Сил Украины (ЦБТУ ВСУ) новых двигателей В-46-6. По документам, ЛБТЗ приобрел у ООО Булет Лайн и поставил ЦБТУ ВСУ 40 двигателей.

Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов; договор с ООО был фиктивный, а двигатели - были не новые, а бывшие ранее в использовании.

К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины.

По результатам проведения ряда экспертиз - экономической, комплексной судебной автотехнической, трасологической, товароведческой экспертизы двигателей - следствие уточнило размер ущерба, нанесенного государству через коррупционное правонарушение - он превышает 14,15 млн грн.

НАБУ представила схему растраты бюджетных денег в виде инфографики nabu.gov.ua

Напомним, детективы НАБУ и САП 14 июля задержали ряд представителей ВСУ и Львовского бронетанкового завода по подозрению в махинациях на десятки миллионов гривен.

20 июля суд отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода.