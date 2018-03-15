Оружие Рубана предназначалось для спецопераций ВСУ - Савченко

Савченко выразила уважение Рубану за "всю его работу, которую он выполнял на фронте по освобождению пленных, по помощи Вооруженным силам, СБУ".

Савченко в очередной раз заявила, что возьмет Рубана на поруки УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что руководитель центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан переправлял оружие из ДНР для якобы нужд ВСУ при проведении специальных операций.

Об этом она заявила у дверей здания Службы безопасности Украины в Киеве, куда направлялась на допрос, передает LB.ua.

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“Я уважаю Владимира Рубана за всю его работу, которую он выполнял на фронте по освобождению пленных, по помощи Вооруженным силам, СБУ и спецслужбам... Очень часто наши ребята работают в глубоком тылу. Чтобы не попасть в плен, необходимо с врагом воевать его оружием“, - сказала Савченко.

По ее словам, в Украине структуры, которые препятствуют этой деятельности военных.

Депутат в очередной раз заявила, что намерена взять арестованного Рубана на поруки и добавила, что “сейчас идет война спецслужб“.

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“На самом деле происходит слив страны изнутри, и очень часто происходит слив Кремлю“, - подчеркнула Савченко.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента обвинил Надежду Савченко в том, что она планировала теракты Верховной Раде.

Ранее, сообщалось, что депутату Надежде Савченко могут предъявить подозрение в причастности к подготовке государственного переворота, а также лишить звания Героя Украины.