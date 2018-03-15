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Рада исключила Савченко из оборонного комитета

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В пояснительной записке сказано, что нардеп, "имея доступ к гостайне, могла или может передать врагу секретную информацию".
Савченко грозит уголовная ответственность
Савченко грозит уголовная ответственность
liga.net

Верховная Рада 15 марта проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Надежды Савченко.

За постановление 5543 проголосовал 261 депутат, передает корреспондент LIGA.net.

Члены комитета приняли решение о ее исключении, в частности, в связи с фактом встречи Савченко с главарями террористов Александром Захарченко и Игорем Плотницким 

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“Во время этих и, возможно, будущих встреч с представителями незаконно созданных организаций, которые могут быть связаны с ФСБ РФ, Савченко, имея доступ к гостайне, могла или может передать врагу секретную информацию“, - сказано в пояснительной записке к документу. 

Как известно 12 марта Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она находилась за границей. 15 марта она вернулась в Украину.

Напомним, 15 марта стало известно, что народному депутату Надежде Савченко могут предъявить подозрение в причастности к подготовке государственного переворота, а также лишить звания Героя Украины.

Также в четверг 15 марта генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента обвинил Надежду Савченко в том, что она планировала теракты Верховной Раде. 

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Теги: Евромайдан, Савченко, Парубий, оружие, расстрелы, майдан, Киев, революция
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Комментариев (1)
Адекваты    15.03.2018, 12:46
Оценка:  +1
Адекваты
Как дети малые-то дам,то не дам.
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