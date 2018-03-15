Рада исключила Савченко из оборонного комитета

В пояснительной записке сказано, что нардеп, "имея доступ к гостайне, могла или может передать врагу секретную информацию".

Верховная Рада 15 марта проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Надежды Савченко.

За постановление 5543 проголосовал 261 депутат, передает корреспондент LIGA.net.

Члены комитета приняли решение о ее исключении, в частности, в связи с фактом встречи Савченко с главарями террористов Александром Захарченко и Игорем Плотницким

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“Во время этих и, возможно, будущих встреч с представителями незаконно созданных организаций, которые могут быть связаны с ФСБ РФ, Савченко, имея доступ к гостайне, могла или может передать врагу секретную информацию“, - сказано в пояснительной записке к документу.

Как известно 12 марта Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она находилась за границей. 15 марта она вернулась в Украину.

Напомним, 15 марта стало известно, что народному депутату Надежде Савченко могут предъявить подозрение в причастности к подготовке государственного переворота, а также лишить звания Героя Украины.

Также в четверг 15 марта генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента обвинил Надежду Савченко в том, что она планировала теракты Верховной Раде.