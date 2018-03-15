Зубко рассказал, когда начнут сносить хрущевки

Правительство еще ведет переговоры с местными органами власти .

Устаревшие многоквартирные дома в Украине планируют постепенно сносить и на смену им возводить современные здания, но вопрос сноса зависит от темпов создания ОСМД, повышения энергоэффективности зданий, а также работы местных властей.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает Апостроф.

“Этот вопрос напрямую касается вопроса создания ОСМД, привлечения “теплых кредитов“, внедрения программ Фонда энергоэффективности и так далее“, - сказал вице-премьер.

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Он отметил, что местные власти должны принимать Генпланы населенных пунктов, а жители – следить за содержанием градостроительной документации. В настоящее время правительство ведет переговоры с местными органами власти с целью определить территории, на которых планируется вести многоэтажное строительство.

“Для нас важно принять генеральный план, показать, как будет организовано строительство жилого и социального секторов, детсадов, школ. Только после этого можно говорить, какому инвестору что сносить. Просто решение снести “хрущевку“ и построить там многоэтажку, получив прибыль, не может удовлетворить общество“, - подчеркнул Зубко.

Напомним, ранее сообщалось, что власти были намерены начать снос хрущевок еще в 2014 году.