Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Представление на арест Савченко внесли в Раду

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 2
После допроса в СБУ Савченко ждут в Раде.
Савченко обвиняют в планировании взрывов
Савченко обвиняют в планировании взрывов
УНИАН

Генпрокурор Юрий Луценко 15 марта подал в Верховную Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

“Документы по Савченко поданы в Верховную раду“, - написала она, прикрепив фотокопию обращения Луценко к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.

Представления на депутата пока не поступило
Представления на депутата пока не поступило
twitter.com/SarganLarysa

Заместитель главы Комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник отметил, что на данный момент представления на депутата в парламент не поступило.

Читай также: Оружие Рубана предназначалось для спецопераций ВСУ - Савченко

Представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко заявил, что Савченко ждут в Раде после допроса в СБУ, передает LB.ua.

“По моей информации, Савченко находится на допросе в СБУ. Она давала брифинг в СБУ на Аскольдовой могиле. Мы надеемся, что она появится в сессионном зале сегодня“, - сказал он.

Напомним, 15 марта советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Савченко могут предъявить подозрение в причастности к подготовке государственного переворота.

Позднее, генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента обвинил Савченко в том, что она планировала теракты Верховной Раде. Также Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Савченко.

Поделись:
Теги: Верховная Рада, Савченко, Луценко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Мистериокс    15.03.2018, 14:10
Оценка:  +3
Мистериокс
Интересно будет послушать"доказательства&quo t;вины Савченко...
Peyot    15.03.2018, 13:36
Оценка:  -1
Peyot
Ждем когда возьму за жо пу Медведчука Цылю и других друзей кремлевского окурка!
YJIiTkA    15.03.2018, 14:19
Оценка:  0
YJIiTkA
а обрезаного петю ждешь?))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь