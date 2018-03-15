Представление на арест Савченко внесли в Раду

После допроса в СБУ Савченко ждут в Раде.

Генпрокурор Юрий Луценко 15 марта подал в Верховную Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

“Документы по Савченко поданы в Верховную раду“, - написала она, прикрепив фотокопию обращения Луценко к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.

Представления на депутата пока не поступило twitter.com/SarganLarysa

Заместитель главы Комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник отметил, что на данный момент представления на депутата в парламент не поступило.

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Представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко заявил, что Савченко ждут в Раде после допроса в СБУ, передает LB.ua.

“По моей информации, Савченко находится на допросе в СБУ. Она давала брифинг в СБУ на Аскольдовой могиле. Мы надеемся, что она появится в сессионном зале сегодня“, - сказал он.

Напомним, 15 марта советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Савченко могут предъявить подозрение в причастности к подготовке государственного переворота.

Позднее, генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента обвинил Савченко в том, что она планировала теракты Верховной Раде. Также Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Савченко.