Украина экстренно созывает Совбез ООН из-за Крыма
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Представители Украины в Организации Объединенных Наций созвали заседание Совета Безопасности из-за ситуации в аннексированно Российской Федерацией Крыму, поскольку оккупанты намерены провести на захваченной территории выборы президента России.
Об этом сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко и уполномоченный президента Украины по правам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на своей странице в Facebook.
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“В четверг, 15 марта, по инициативе Украины Совет Безопасности ООН проведет заседание в формате Арріа по ситуации в оккупированном Крыму. Начало в 21:00 часов. по киевскому времени“, - отметил Джемилев.
Стоит отметить, что заседание в формате Арри - предполагает, что в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.
Напомним, 14 февраля президент Украины Петр Порошенко назвал провокацией визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.
Крым наш, понятно
А кто такой дiм???