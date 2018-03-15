Украина экстренно созывает Совбез ООН из-за Крыма

Заседание пройдет в формате Арріа.

Участие крымчан 18 марта в выборах президента РФ делает их не лигитимными EPA/UPG

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Представители Украины в Организации Объединенных Наций созвали заседание Совета Безопасности из-за ситуации в аннексированно Российской Федерацией Крыму, поскольку оккупанты намерены провести на захваченной территории выборы президента России.

Об этом сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко и уполномоченный президента Украины по правам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на своей странице в Facebook.

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“В четверг, 15 марта, по инициативе Украины Совет Безопасности ООН проведет заседание в формате Арріа по ситуации в оккупированном Крыму. Начало в 21:00 часов. по киевскому времени“, - отметил Джемилев.

Стоит отметить, что заседание в формате Арри - предполагает, что в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.

Напомним, 14 февраля президент Украины Петр Порошенко назвал провокацией визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.