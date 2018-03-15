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Украина экстренно созывает Совбез ООН из-за Крыма

Комментариев: 3
Заседание пройдет в формате Арріа.
Участие крымчан 18 марта в выборах президента РФ делает их не лигитимными
Участие крымчан 18 марта в выборах президента РФ делает их не лигитимными
EPA/UPG

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Представители Украины в Организации Объединенных Наций созвали заседание Совета Безопасности из-за ситуации в аннексированно Российской Федерацией Крыму, поскольку оккупанты намерены провести на захваченной территории выборы президента России.

Об этом сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко и уполномоченный президента Украины по правам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на своей странице в Facebook.

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“В четверг, 15 марта, по инициативе Украины Совет Безопасности ООН проведет заседание в формате Арріа по ситуации в оккупированном Крыму. Начало в 21:00 часов. по киевскому времени“, - отметил Джемилев.

Стоит отметить, что заседание в формате Арри - предполагает, что в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.

Напомним, 14 февраля президент Украины Петр Порошенко назвал провокацией визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.

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Теги: ООН, Крым, крымские татары, Джемилев, выборы президента России, оккупанты
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Комментариев (3)
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Гоша_Мин    15.03.2018, 14:06
Оценка:  0
Гоша_Мин
На фото
Крым наш, понятно
А кто такой дiм???
krolikoffnеt    15.03.2018, 14:12
Оценка:  +1
krolikoffnеt
зачем оно вам на вашей москве надо ?
Peyot    15.03.2018, 13:59
Оценка:  -1
Peyot
Помоему назвервает офигительная атака результатом которой 100% должно быть уничтожение кремлекарлика или всего рф на выбор рашистов!
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