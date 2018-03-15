Вопрос по Савченко решат за 20 дней - Пинзеник

В свою очередь, Савченко прокомментировала свое исключение из состава Комитета по национальной безопасности и обороны.

Первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам регламента Павел Пинзеник заявил, что Рада еще минимум пять дней не сможет снять неприкосновенность с депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщает издание LB.ua.

По регламенту, у Савченко как народного депутата есть 5 дней на подачу своих объяснений, после чего регламентный комитет должен рассмотреть это представление и после его решения все три представления будут вынесены на рассмотрение Рады, объяснил Пинзеник.

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“Представления на Савченко поступили в Раду, но в комитет еще не поступали. Как только комитет получит эти представления, по регламенту, у нас есть 20 дней для рассмотрения этого вопроса. У Надежды Савченко есть пять дней для дачи разъяснений после того, как она сама получит текст этих представлений. Она должна дать нам объяснения. На это у нее есть 5 дней. Комитет примет во внимание эти объяснения. И затем комитет в течение 20 дней должен вынести решение. А после вывода комитета Верховная Рада в течение семи дней должна рассмотреть этот вопрос в зале“, - сказал он.

Пинзеник добавил, если сегодня комитет получит все представления на Савченко, то для нее начинается пятидневный отсчет времени. Стоит отметить, что все материалы, которыми обосновываются представления на Савченко, состоят из 174 страниц.

Глава комитета добавил, что вопрос по Савченко будет рассмотрен в рамках 20 дней в любом случае.

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В свою очередь, Савченко заявила, что никто не имеет права исключить ее из состава Комитета по национальной безопасности и обороны, добавив, что на данный момент не существует законного метода исключения из Комитета, предает NEWSONE.

“Мое увольнение с Комитета по национальной безопасности и обороны. Я являюсь членом Комитета по нацбезопасности, не секретарем и не его главой. На данный момент нет юридически законной процедуры исключить члена с комитета“, - сказала она.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Также Луценко с трибуны парламента обвинил Савченко в том, что она планировала теракты Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что Савченко могут предъявить подозрение в причастности к подготовке государственного переворота, а также лишить звания Героя Украины.