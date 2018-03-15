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Савченко: Военный переворот - ожидаемое и правильное событие

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 16
Савченко заявила, что украинская власть убивает собственный народ. При этом она уверяет, что ряд военных готовы поддержать государственный переворот.
Савченко де-факто призвала военный устроить переворот
Савченко де-факто призвала военный устроить переворот
УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко после допроса СБУ обвинила нынешнюю власть, представителем которой она сама является, в ряде преступлений. Она заявила, что военный переворот - это “правильное событие“.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube.

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“Обвинения в государственном перевороте и покушении власть - это хорошие обвинения... (длинная пауза). Хорошие тем, что я офицер ВСУ (Савченко официально к ВСУ отношения уже не имеет - ред.) Как офицер ВСУ, я давала клятву украинскому народу - защищать украинскую землю. Но никак не украинской власти. Я обвиняю украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, которые произошло за период действующей преступной власти Порошенко. И теперь я призываю украинцев - если вы понимаете, что происходит, если вы понимаете, что если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, право на свою свободу, то дальше вы будете жить хуже, чем террористическом, тоталитарном режиме в России... Я никогда не призывала вас на Майданы, я никогда не хотела кровопролития простого народа. Ко власти добраться всегда тяжело. На Майдане не погиб не один политик... Я знаю, что очень много военных сейчас меня слышат, которые абсолютно соглашаются с точкой зрения, что военный переворот в Украине - это достаточно ожидаемое и, вероятно, достаточно правильное событие“, - заявила народный депутат.

Савченко также обвинила власть и командование армией в том, что они “играют под Россию“ и “они просто убивают свой народ и посылают на смерть“. Однако, по словам народного депутата, есть много военных, которые с этим не согласны.

Во время своей трехдневной поездке по Европе она якобы дала показания  в юридических судебных инстанциях против “коррупции Порошенко“. О чем именно, она не уточнила.

Напомним, 15 марта ГПУ внесла представление на задержание и арест Савченко. По словам генпрокурора Юрия Луценко, она готовила теракты в Верховной Раде.

Савченко будучи капитаном ВСУ самовольно покинула часть и поехала в АТО, где в июне 2014 года попала в плен к боевикам ЛНР. Оттуда Савченко вывезли в Россию, обвинив в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

В марте 2016 года суд РФ приговорил Савченко к 22 годам колонии, но уже в мае Савченко отменялина пленных разведчиков Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Еще в СИЗО Савченко заочно избралиа в Верховную Раду, первым номером в списка Батькивщины. Также она получила от президента звание Героя Украины.

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Теги: Савченко, военные, переворот, депутаты
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Комментариев (17)
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anatoly    15.03.2018, 15:47
Оценка:  -1
anatoly
Чи догадається ВР направити "Надю" на психіатричну експертизу ??? Надоїло читати марення хворої баби...
Коцман_Бобза    15.03.2018, 15:51
Оценка:  0
Коцман_Бобза
ВР не должна иметь таких полномочий. Это должны делать те, кто ее избрал - избиратели. А т.к. голосовали не за нее лично, а за партийные списки - то всю ее партию нужно направить на экспертизу за такого депутата.
Peyot    15.03.2018, 15:31
Оценка:  -3
Peyot
Ват_ниК а ты сам зайди от в други стать и увидиш что я то как раз везде а вы боты кремля только в определенных темах спамитье))))))
Коцман_Бобза    15.03.2018, 15:30
Оценка:  -3
Коцман_Бобза
Напоминаю. Гадю протащили в ВР по Юлиным спискам. Юля за нее не отвечает. Так в чем же смысл этих списков?
Коцман_Бобза    15.03.2018, 15:25
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
Ну, если эта власть такая плохая, зачем ты до сих пор там? Ты же сама одна из них. Вспомни, как сама завела наших парней в засаду на верную смерть. Забыла уже? А люди все помнят.
Dimon-111    15.03.2018, 15:21
Оценка:  -1
Dimon-111
Короче ждем "Гадя Майдан"
Коцман_Бобза    15.03.2018, 15:41
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
Ждем ГКЧеПчик.
Dimon-111    15.03.2018, 15:20
Оценка:  -1
Dimon-111
В скором времени будем наблюдать протесты под судами и СИЗО с криками "Свободу Наде" тех же самых лиц, что кричали там "Свободу Михо".
Это же надо было выменять себе такое гемороище на одно место.
weightless    15.03.2018, 15:06
Оценка:  -2
weightless
Правильное событие - это конституционная смена власти,
военный переворот - неправильное
Гаде трупов мало?
Коцман_Бобза    15.03.2018, 15:24
Оценка:  -2
Коцман_Бобза
Отрабатывает свою пайку.
МаксимУм    15.03.2018, 14:56
Оценка:  +3
МаксимУм
Ну в ВСУ вряд ли кто то поддерживает военный переворот, а вот то что власть у нас преступная я уже согласен... Помнится как красиво кричали с трибуны на Майдане "куля в лоб" и петя... Но всё получилось наоборот.
diver117    15.03.2018, 14:55
Оценка:  +4
diver117
Одно слово - й об ну та я
Peyot    15.03.2018, 14:48
Оценка:  -4
Peyot
а еще смешно что кураторы кремлеботов дали ссылку только на одну статью и они там всем кодлом сидят спамят. а в сотальных 5 статьях тупо не одного комента от ботов с ольгино))))
Вин_тиК    15.03.2018, 15:28
Оценка:  +2
Вин_тиК
Та да, ни в одной статье, где говорится о падении уровня жизни украинцев, росте цен в гривне, всплеске преступности в Киеве, не говоря уже о периферии, ни одного вашего комментария встретить невозможно!
Вас здесь 8 (восемь!!!) пейсателей, а в статьях об ухудшающейся жизни народа Ни
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