Савченко: Военный переворот - ожидаемое и правильное событие

Савченко заявила, что украинская власть убивает собственный народ. При этом она уверяет, что ряд военных готовы поддержать государственный переворот.

Народный депутат Надежда Савченко после допроса СБУ обвинила нынешнюю власть, представителем которой она сама является, в ряде преступлений. Она заявила, что военный переворот - это “правильное событие“.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube.

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“Обвинения в государственном перевороте и покушении власть - это хорошие обвинения... (длинная пауза). Хорошие тем, что я офицер ВСУ (Савченко официально к ВСУ отношения уже не имеет - ред.) Как офицер ВСУ, я давала клятву украинскому народу - защищать украинскую землю. Но никак не украинской власти. Я обвиняю украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, которые произошло за период действующей преступной власти Порошенко. И теперь я призываю украинцев - если вы понимаете, что происходит, если вы понимаете, что если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, право на свою свободу, то дальше вы будете жить хуже, чем террористическом, тоталитарном режиме в России... Я никогда не призывала вас на Майданы, я никогда не хотела кровопролития простого народа. Ко власти добраться всегда тяжело. На Майдане не погиб не один политик... Я знаю, что очень много военных сейчас меня слышат, которые абсолютно соглашаются с точкой зрения, что военный переворот в Украине - это достаточно ожидаемое и, вероятно, достаточно правильное событие“, - заявила народный депутат.

Савченко также обвинила власть и командование армией в том, что они “играют под Россию“ и “они просто убивают свой народ и посылают на смерть“. Однако, по словам народного депутата, есть много военных, которые с этим не согласны.

Во время своей трехдневной поездке по Европе она якобы дала показания в юридических судебных инстанциях против “коррупции Порошенко“. О чем именно, она не уточнила.

Напомним, 15 марта ГПУ внесла представление на задержание и арест Савченко. По словам генпрокурора Юрия Луценко, она готовила теракты в Верховной Раде.

Савченко будучи капитаном ВСУ самовольно покинула часть и поехала в АТО, где в июне 2014 года попала в плен к боевикам ЛНР. Оттуда Савченко вывезли в Россию, обвинив в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

В марте 2016 года суд РФ приговорил Савченко к 22 годам колонии, но уже в мае Савченко отменялина пленных разведчиков Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Еще в СИЗО Савченко заочно избралиа в Верховную Раду, первым номером в списка Батькивщины. Также она получила от президента звание Героя Украины.