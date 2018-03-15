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Савченко: Я дала показания против Порошенко в Европе

Комментариев: 2
Савченко заявила, что докладывала неким "юридическим и судебным инстанциям Европы" о преступности украинской власти.
Надежда Савченко продолжает настаивать на преступности украинской власти
Надежда Савченко продолжает настаивать на преступности украинской власти
Скриншот из видео

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что в Страсбурге успела дать показания против преступности украинской власти, в частности – против президента Петра Порошенко. Об этом сообщает издание Украинская Правда

Депутата допросили в СБУ, а выйдя с допроса, Савченко сказала следующее: “В Европе будучи эти 3 дня, я успела дать показания в юридических и судебных инстанциях Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и по политическим преследованиям“.

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Также она отметила, что военный переворот в Украине – это ожидаемое и правильное событие. Украинскую власть Савченко обвинила в “игре под Россию“ и в том, что она уничтожает свой же народ.

“В России я боролась против внешних врагов Украины, а в Украине я борюсь против внутренних врагов – заявила Савченко - жить ради правды и умереть за правду. Мне никогда не было страшно, и теперь не страшно“. 

 

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Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта в Верховной Раде и сказал, что сделает все, чтобы добиться ее задержания и ареста и 15 марта внес в Раду соответствующее представление

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Теги: Савченко, показания, переворот
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Источник: Liga.net

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Комментариев (2)
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krolikoffnеt    15.03.2018, 17:04
Оценка:  -2
krolikoffnеt
Во как фсбешный крот расбушевался. Просто прет не по детски. Может ей то же из МИДа россии передали чемодан аргентинской муки ?
Anatoly****    15.03.2018, 17:06
Оценка:  0
Anatoly****
Можешь к ней лично обратиться.
Хотя....уверен что зассышь))) она тебе кадык перекусит)))
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