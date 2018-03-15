Савченко: Я дала показания против Порошенко в Европе

Савченко заявила, что докладывала неким "юридическим и судебным инстанциям Европы" о преступности украинской власти.

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что в Страсбурге успела дать показания против преступности украинской власти, в частности – против президента Петра Порошенко. Об этом сообщает издание Украинская Правда.

Депутата допросили в СБУ, а выйдя с допроса, Савченко сказала следующее: “В Европе будучи эти 3 дня, я успела дать показания в юридических и судебных инстанциях Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и по политическим преследованиям“.

Читай также: Савченко извинилась перед Парубием и обвинила Пашинского

Также она отметила, что военный переворот в Украине – это ожидаемое и правильное событие. Украинскую власть Савченко обвинила в “игре под Россию“ и в том, что она уничтожает свой же народ.

“В России я боролась против внешних врагов Украины, а в Украине я борюсь против внутренних врагов – заявила Савченко - жить ради правды и умереть за правду. Мне никогда не было страшно, и теперь не страшно“.

Читай также: Савченко из Рады вывели из-за гранат и пистолета в сумке - СМИ

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта в Верховной Раде и сказал, что сделает все, чтобы добиться ее задержания и ареста и 15 марта внес в Раду соответствующее представление.