В Днепре в военной части погиб контрактник

Трагедия произошла в военной части Воздушных сил ВСУ.

В Днепре в одной из военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины погиб контрактник.

Об этом сообщает МОСТ-Днепр со ссылкой на пресс-службу воздушного командования.

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“Сегодня, 15 марта, в одной из военных частей воздушного командования Центр, во время исполнения служебных обязанностей, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий военной службы по контракту“, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по приказу командира воздушного командования в воинской части проводится служебное расследование.

Также, на месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров управления воздушного командования.

Как сообщалосб 15 марта, в одной из воинских частей в городе Миргород Полтавской области из-за огнестрельного ранения погиб военнослужащий.