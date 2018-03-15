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В Днепре в военной части погиб контрактник

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Трагедия произошла в военной части Воздушных сил ВСУ.
Обстоятельства происшествия выясняются
Обстоятельства происшествия выясняются
Facebook/Сергей Дивеев

В Днепре в одной из военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины погиб контрактник. 

Об этом сообщает МОСТ-Днепр со ссылкой на пресс-службу воздушного командования. 

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“Сегодня, 15 марта, в одной из военных частей воздушного командования Центр, во время исполнения служебных обязанностей, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий военной службы по контракту“, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по приказу командира воздушного командования в воинской части проводится служебное расследование.

Также, на месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров управления воздушного командования.

Как сообщалосб 15 марта, в одной из воинских частей в городе Миргород Полтавской области из-за огнестрельного ранения погиб военнослужащий. 

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Комментариев (1)
Гоша_Мин    15.03.2018, 14:59
Оценка:  -1
Гоша_Мин
Еще -1
хорошая новость.
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