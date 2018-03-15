В Днепре в военной части погиб контрактник
В Днепре в одной из военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины погиб контрактник.
Об этом сообщает МОСТ-Днепр со ссылкой на пресс-службу воздушного командования.
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“Сегодня, 15 марта, в одной из военных частей воздушного командования Центр, во время исполнения служебных обязанностей, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий военной службы по контракту“, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по приказу командира воздушного командования в воинской части проводится служебное расследование.
Также, на месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров управления воздушного командования.
Как сообщалосб 15 марта, в одной из воинских частей в городе Миргород Полтавской области из-за огнестрельного ранения погиб военнослужащий.
хорошая новость.