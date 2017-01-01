Синоптик рассказала, когда ждать весеннего потепления

Нарастание тепла в стране ожидается с 27 марта. До этого в Украине сохранится прохладная погода, сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра.

Стало известно, когда в Украине потеплеет depositphotos.com

Нарастание тепла в Украине ожидается с 27 марта. Об этом в четверг, 15 марта, пишет УНИАН со ссылкой на начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяну Адаменко.

До 26 марта интенсивного нарастания тепла не предвидится.

“То есть все весенние процессы, по сегодняшним данным, начнутся только с 27 марта“, - сказала Адаменко.

По словам синоптика, 17-19 марта в стране выпадет много снега в северной части Украины.

В частности, в Черниговской, Сумской и, возможно, в Киевской областях добавится 20-30 см снежного покрова. В этих районах ожидается самое интенсивное снижение температуры - до 10-15 градусов мороза несколько дней подряд.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 17-19 марта ожидаются сложные погодные условия - сильный снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега. Местами похолодает до -16 градусов.