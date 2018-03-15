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Топ-менеджер Ощадбанка украл более 16 млн гривен - СБУ

Комментариев: 1
Банкир совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа.
Сейчас продолжается следствие
Сейчас продолжается следствие
antikor.com.ua

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Сотрудники управления защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и прокуратуры разоблачили топ-менеджера Ощадбанка в хищении миллионов гривен средств госучреждения.

Об этом сообщает прес-служба СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали банку. По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку был нанесен ущерб на сумму 16,7 млн гривен.

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Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета. Сейчас продолжается следствие.

Как сообщалось 14 марта, в тернопольском банке пропали почти 10 млн гривен.

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Теги: банк, вор, облигации, банкир, СБУ, Ощадбанк
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Комментариев (1)
Экс-диктатор    15.03.2018, 15:31
Оценка:  0
Экс-диктатор
мелковато как-то для топ-менеджера...
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