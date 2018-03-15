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Савченко извинилась перед Парубием и обвинила Пашинского

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 4
Нардеп Надежда Савченко меняет показания "на ходу": снайперов привел уже не Парубий и было это не в гостинице Украина.
Савченко оговорилась и случайно оклеветала Парубия
Савченко оговорилась и случайно оклеветала Парубия
EPA/UPG

Нардеп Надежда Савченко заявила, что снайперов во время Евромайдана в 2014 году подвозил не нынешний спикер парламента Андрей Парубий (который на то время был комендантом майдановцев), а депутат Сергей Пашинский.

Об этом она заявила в стенах парламента, куда Савченко приехала после допроса в СБУ, передает ТСН.

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“Если я сказала “Парубий“, то тогда я прошу прощения, во-первых, у Парубия (Савченко посмотрела в сторону спикера- ред.)... Я не видела видео, не помню, что я сказала точно. Если я говорила фамилия Парубий, то хотела сказать, имела в виду Пашинский “, - заявила Савченко во время заседания.

Также она указала, что это все происходило в здании консерватории - Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, хотя в предыдущем заявлении указывала здание гостиницы Украина.

Также в Раде Савченко предложила прокуратуре, СБУ и всем соответствующим органам допросить ее публично на полиграфе и "услышать публично на весь мир ответы на все вопросы"

Корреспондент пишет, что после своего заявления Савченко пошла к Парубию, политиков окружила пресса. Это взбесило политика, и она убежала в сессионный зал.

Ранее Савченко заявила, что 98% украинцев хотели бы взорвать Администрацию Президента Верховную Раду. Она также призвала украинцев к военному перевороту.

Представление на арест Савченко уже в Раде.

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Теги: Савченко, депутаты, Парубий, Пашинский
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Комментариев (4)
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direktor_b    15.03.2018, 15:51
Оценка:  +1
direktor_b
Понятно одно,она ни какой не шпион,просто больная на голову...
BOM-BOM    15.03.2018, 15:41
Оценка:  +3
BOM-BOM
Какжы так, гаденька? Инструкция фсбшная мелким шрифтом написана, да?
Peyot    15.03.2018, 15:39
Оценка:  +3
Peyot
В следующий раз скажет что вобще ни про какие первороты не говорила а говорила что видела как дети на площадке играли войнушки... ))))) конченое создание эта Гадя медведчук
Коцман_Бобза    15.03.2018, 15:34
Оценка:  +4
Коцман_Бобза
На фото взгляд шизофренички.
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