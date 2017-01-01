В Закарпатье пытались проехать десятки титушек - СМИ

В связи с возможными провокациями силовики в области перешли на усиленный режим несения службы.

Мужчины имели при себе ножи, дубинки и балаклавы unn.com.ua

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Полиция в Закарпатской области в течение сегодняшнего дня задержала 32 человека, у которых были найдены балаклавы, дубинки, ножи, газовые баллончики и охотничий карабин.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Указанные граждане были задержаны группами на въезде в Закарпатскую область на КПП Нижние Ворота.

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Задержанные направлялись в Ужгород несколькими автомобилями из Киева, Киевской, Черновицкой, Житомирской, Николаевской областей. Относительно цели своего визита на Закарпатье они указали - туризм.

Сейчас полиция официально не комментирует данные задержания, однако не отрицает, что на дорогах области проходят проверки.

Напомним, что сейчас на Закарпатье продолжаются мероприятия по празднованию годовщины создания Карпатской Украины. На 17 марта я Ужгороде националистическими организациями анонсировано проведение марша Славы Героев Карпатской Украины.

Напомним, генконсульство Венгрии в Ужгороде попросило своих граждан на период 16-18 марта воздержаться от поездок в Закарпатскую область Украины во избежание возможных провокаций.