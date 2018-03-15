Савченко вывели из Рады из-за гранат и пистолета в сумке - СМИ

Ирина Луценко объяснила, что имела место ситуация, которая носила признаки угрозы со стороны Савченко.

Какая именно была угроза, Луценко не сообщила УНИАН

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что депутата Надежду Савченко вывели из зала Верховной Рады по причине угрозы безопасности окружающим.

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“Вы знаете, что Надежду Савченко вывели из зала заседаний Верховной рады. Была определенная ситуация, которая носила признаки угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала“, - сказала Луценко, передает РБК-Украина.

Председатель президента добавила, что Савченко сможет выступить с объяснениями в парламенте, поскольку это является ее законным правом как депутата, однако получит для этого возможность “когда это будет нужно“.

Обновление

Несколько депутатов от фракции Народный фронт заявили, что Савченко пришла в парламент на заседание с гранатами в сумке и с пистолетом, передает LB.ua.

“Да, она заходила в сессионный зал с оружием. В сумке у нее было несколько гранат и ствол. Когда наши это поняли, ее вывели из зала“, - сказал один из депутатов.

Нардеп Андрей Левус подтвердил, что вместе с коллегами выводил ее из зала парламента, однако уточнить по наличию у Савченко оружия не смог.

Впоследствии сама Савченко призналась, что пришла в парламент с оружием.



Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Луценко с трибуны парламента обвинил Савченко в том, что она планировала теракты Верховной Раде.

Позднее, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам регламента Павел Пинзеник заявил, что Рада еще минимум пять дней не сможет снять неприкосновенность с Савченко, однако вопрос по ней решится в течении 20 дней.