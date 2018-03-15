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Савченко вывели из Рады из-за гранат и пистолета в сумке - СМИ

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 29
Ирина Луценко объяснила, что имела место ситуация, которая носила признаки угрозы со стороны Савченко.
Какая именно была угроза, Луценко не сообщила
Какая именно была угроза, Луценко не сообщила
УНИАН

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что депутата Надежду Савченко вывели из зала Верховной Рады по причине угрозы безопасности окружающим.

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“Вы знаете, что Надежду Савченко вывели из зала заседаний Верховной рады. Была определенная ситуация, которая носила признаки угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала“, - сказала Луценко, передает РБК-Украина. 

Председатель президента добавила, что Савченко сможет выступить с объяснениями в парламенте, поскольку это является ее законным правом как депутата, однако получит для этого возможность “когда это будет нужно“.

Обновление

Несколько депутатов от фракции Народный фронт заявили, что Савченко пришла в парламент на заседание с гранатами в сумке и с пистолетом, передает LB.ua.

“Да, она заходила в сессионный зал с оружием. В сумке у нее было несколько гранат и ствол. Когда наши это поняли, ее вывели из зала“, - сказал один из депутатов.

Нардеп Андрей Левус подтвердил, что вместе с коллегами выводил ее из зала парламента, однако уточнить по наличию у Савченко оружия не смог. 

Впоследствии сама Савченко призналась, что пришла в парламент с оружием.
 

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Луценко с трибуны парламента обвинил Савченко в том, что она планировала теракты Верховной Раде.

Позднее, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам регламента Павел Пинзеник заявил, что Рада еще минимум пять дней не сможет снять неприкосновенность с Савченко, однако вопрос по ней решится в течении 20 дней.

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Теги: Савченко, Верховная Рада, Ирина Луценко
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Комментариев (31)
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БЕЗУМЕЦ+    15.03.2018, 17:13
Оценка:  +1
БЕЗУМЕЦ+
И мертвые с косами стоят... Брехня
Hutinpuy    15.03.2018, 17:08
Оценка:  +1
Hutinpuy
Ее давно пора вывести оттуда насовсем и без возврата. А привести в другое место, где уколы успокоительные
Без_пейсов    15.03.2018, 17:15
Оценка:  +1
Без_пейсов
правильно всех депутатов в психушку!
GIVVIN    15.03.2018, 17:04
Оценка:  -1
GIVVIN
ох и брехня
OkSii    15.03.2018, 17:04
Оценка:  +2
OkSii
Абхезались депутаты, что Надька всю правду про них расскажет. Теперь её могут убить(
Без_пейсов    15.03.2018, 17:04
Оценка:  +1
Без_пейсов
Надя уже рассказала обо всём в ЕС, вот поэтому они и злятся на неё как собаки
Hutinpuy    15.03.2018, 17:06
Оценка:  -1
Hutinpuy
Ага, в ЕС!!! В сказки веришь? Кто бы там стал слушать твою полоумную?
Без_пейсов    15.03.2018, 17:09
Оценка:  -2
Без_пейсов
она там не шампанское пила как твой мальдивский отпускник
Hutinpuy    15.03.2018, 17:11
Оценка:  0
Hutinpuy
А ты откуда знаешь, что она там пила, холуй московского ездуна?
Без_пейсов    15.03.2018, 17:14
Оценка:  -2
Без_пейсов
холуй у тебя в штанах висит бот шоколадный
Hutinpuy    15.03.2018, 17:17
Оценка:  0
Hutinpuy
Ты у меня в штанах? Ну прикол!
Dmitriyy    15.03.2018, 17:04
Оценка:  +7
Dmitriyy
Ага, через метало.... перепрыгнула???
Без_пейсов    15.03.2018, 17:04
Оценка:  -3
Без_пейсов
гранаты тайно ляшко пронёс
Hutinpuy    15.03.2018, 17:05
Оценка:  -1
Hutinpuy
Нет для депутатов никакого металло, сколько можно п_деть!
Без_пейсов    15.03.2018, 17:11
Оценка:  -2
Без_пейсов
при входе в зал стоит охрана которая проверяет сумки депутатов после событий на михомайдане возле рады, сходи на экскурсию
Hutinpuy    15.03.2018, 17:17
Оценка:  +1
Hutinpuy
Я там и без экскурсий бываю - врешь!
zveroboy111    15.03.2018, 17:04
Оценка:  +1
zveroboy111
А чому саме "Народний Фронт"?
Без_пейсов    15.03.2018, 17:04
Оценка:  -2
Без_пейсов
потому что от них сегодня омбудсмена выбирали
Без_пейсов    15.03.2018, 17:04
Оценка:  -2
Без_пейсов
чтобы конфликта не было в связи с этим
Без_пейсов    15.03.2018, 17:04
Оценка:  +2
Без_пейсов
брехня у входа стоит рамка, холуи антинародного фронта ещё бы под пиджаком у неё гранатомёт увидели бы
krolikoffnеt    15.03.2018, 17:04
Оценка:  -1
krolikoffnеt
У входа никаких рамок нет . Там каждый второй депутатор с короткостволом. Но гранат в ВР еще никто не приносил. Наденька-фсбешница - пионер в этом деле .
Hutinpuy    15.03.2018, 17:04
Оценка:  -1
Hutinpuy
У тебя брехня, депутатов пропускают мимо рамки, она только для гостей и журналиство
Без_пейсов    15.03.2018, 17:13
Оценка:  -2
Без_пейсов
и ты хочешь сказать после всего что на неё вылили, её не проверяет охрана?
Hutinpuy    15.03.2018, 17:18
Оценка:  +1
Hutinpuy
Вылили? То есть, для тебя она нормальная? Такая же, как ты сам?
Peyot    15.03.2018, 17:04
Оценка:  +2
Peyot
ну и зря дали бы ей шмальнуть разок... ну потеряли бы какого то депутата у нас их 449 еще осталось бы зато агента фсб засадили бы сразу пожизненно и спаси бы тем самым много жизней
Без_пейсов    15.03.2018, 17:04
Оценка:  -3
Без_пейсов
так главной цели не оказалось
Без_пейсов    15.03.2018, 17:04
Оценка:  -2
Без_пейсов
в раде
zveroboy111    15.03.2018, 17:04
Оценка:  -1
zveroboy111
Цікаво, а що тих депутаторів навело на думку, що у гиді зброя? А ще цікаво, чому гидя штірліцевна не відстрілювалася, коли зрозуміла, що це провал.
zveroboy111    15.03.2018, 17:04
Оценка:  +1
zveroboy111
що це провал?
Без_пейсов    15.03.2018, 17:04
Оценка:  +2
Без_пейсов
провал полный - забрехались сильно
Вільха    15.03.2018, 17:04
Оценка:  +4
Вільха
Это какая часть Марлезонского балета?
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