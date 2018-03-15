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Фотожабы на Савченко: обрушить купол Рады и добить выживших

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Обвинение генпрокурором Надежды Савченко в намерении устроить треакт в ВРУ вызвало бурную реакцию соцсетей.
Надежду представляют в образе коммандо из одноименного фильма
Надежду представляют в образе коммандо из одноименного фильма
Facebook.com/Сергій Делідон

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После того как генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента обвинил Надежду Савченко в том, что она планировала теракты в Верховной Раде, в социальных сетях стали массово публиковаться фотожабы, в которых обыгрывается эта тема. 

Как сообщалось, по словам Луценко, в планы Савченко входило: обстрелять зал заседаний из минометов, взорвать правительственное ложе парламента и из автоматов добивать выживших.

“А в конце один на один сойдуться два самых крутых боевика Надя “хана Раде“ Савченко и “Чеечен“ Яценюк...“, - саркастически отмечает один из пользователей.

Заявления в Раде иногда звучат на грани комичного
Заявления в Раде иногда звучат на грани комичного
twitter/Oleshchuk

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Напомним, в четверг 15 марта генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в том, что она планировала теракты в Верховной Раде. 

Как сообщалось в сентябре 2017 года, Арсений Яценюк подает иск в Европейский суд по правам человек против России за сфабрикованное против него “чеченское дело“.

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Теги: Савченко, Луценко, обвинение, терроризм, Рада
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Комментариев (1)
Котофунтик    15.03.2018, 17:13
Оценка:  0
Котофунтик
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