Фотожабы на Савченко: обрушить купол Рады и добить выживших

Обвинение генпрокурором Надежды Савченко в намерении устроить треакт в ВРУ вызвало бурную реакцию соцсетей.

Надежду представляют в образе коммандо из одноименного фильма Facebook.com/Сергій Делідон

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После того как генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента обвинил Надежду Савченко в том, что она планировала теракты в Верховной Раде, в социальных сетях стали массово публиковаться фотожабы, в которых обыгрывается эта тема.

Как сообщалось, по словам Луценко, в планы Савченко входило: обстрелять зал заседаний из минометов, взорвать правительственное ложе парламента и из автоматов добивать выживших.

“А в конце один на один сойдуться два самых крутых боевика Надя “хана Раде“ Савченко и “Чеечен“ Яценюк...“, - саркастически отмечает один из пользователей.

Заявления в Раде иногда звучат на грани комичного twitter/Oleshchuk

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Напомним, в четверг 15 марта генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в том, что она планировала теракты в Верховной Раде.

Как сообщалось в сентябре 2017 года, Арсений Яценюк подает иск в Европейский суд по правам человек против России за сфабрикованное против него “чеченское дело“.