Каждый четвертый украинец хочет покинуть страну - опрос

Уехать из Украины хотят в основном образованные, богатые и молодые мужчины в возрасте до 35 лет.

15 марта 2018 года социологическая группа Рейтинг опубликовала результаты социального опроса среди жителей Украины. Оказалось, что 27% украинцев хочет покинуть свою страну. 65% опрошенных сказали, что хотят остаться в Украине, и еще 8% затруднились ответить.

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Уехать из Украины хотят в основном молодые и амбициозные – люди до 35 лет. Отмечается, что среди желающих эмигрировать преобладают мужчины, а также лица с более высокими уровнями образования и доходов.

Отмечается, что больше всего желающих уехать на ПМЖ в другую страну зафиксировано в Житомирской и Сумской области, также на Западе (В Закарпатье, на Тернопольщине, в Черновицкой области) и в столице.

Ровно половина респондентов хотят, чтобы их дети жили в Украине. Еще 25% отметили, что хотели бы отправить своих детей в страны Евросоюза. 7% желали бы своим детям жить в Америке, 3% - в других странах и только 2% пришлось на Россию. 13% жителей Украины не смогли определиться с ответом на вопрос.

Напомним, данные еще одного опроса, опубликованного 13 марта, гласят что большинство украинцев недовольны своей зарплатой. 85% работающего населения жалуется, что им платят мало.

А согласно подобному социальному опросу, на Западной Украине уехать из страны мечтает каждый пятый.