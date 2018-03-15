Савченко призналась, что пришла в Раду с оружием

Савченко вышла из Рады с сумкой. Показать содержимое сумки она отказалась, сослалавшись на закон о статусе народного депутата.

Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко 15 марта действительно пришла в парламент с оружием. Об этом она заявила журналисам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент LB.ua.

Читай также: Вопрос по Савченко решат за 20 дней - Пинзеник

Савченко сказала, что это было наградное оружие, которой ей вручил нынешний спикер ВР Андрей Парубий после возвращения из плена.

“И это оружие я имею право носить, как офицер.“Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов - ред.) в глазах“, - сказала она.

Читай также: Луценко: Савченко готовила теракт в Верховной Раде

Как сообщает УП, Савченко пришла в Раду, чтобы отметиться и получить зарплату, потому в противном случае нардепа лишают з/п. “Зашла в зал, отработала, вышла из зала “, - рассказала она.

В то же время на неоднократные просьбы журналистов показать содержимое сумки, которую вынесла из ВР, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

“Вы любите Рэя Брэдбери? Кто читал? А Ричарда Баха? Не читали. А Тараса Григорьевича Шевченко? Хорошо, читайте дальше литературу, это полезно“, - так она ответила на просьбы.

Ранее сообщалось, что депутаты Народного фронта вывели Савченко из зала, поскольку, как объяснил глава ГПУ, она “представляла угрозу“. Несколько нардепов заявили о том, что в сумке Савченко был пистолет несколько гранат.

Читай также: Савченко: Военный переворот - ожидаемое и правильное событие

Также напомним, что утром 15 марта Савченко обвинила Парубия в том, что он привел снайперов на Евромайдан. Спустя пару часов она заявила, что оговорилась - это якобы был не Парубий, а народный депутат Сергей Пашинский.

Глава ГПУ Юрий Луценко публично обвинил Савченко в том, что она готовила теракт в Раде. Он уже подал представление на арест политика. но голосования еще не было.