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Рада назначила Денисову омбудсменом

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"За" проголосовали 280 народных депутатов.
Ранее Денисова дважды занимала пост министра социальной политики
Ранее Денисова дважды занимала пост министра социальной политики
politota.com.ua

Верховная Рада избрала народного депутата из фракции Народный фронт Людмилу Денисову на должность уполномоченного по правам человека.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Такое решение открытым голосованием поддержали 280 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Ранее процедура назначения омбудсмена предусматривала голосование бюллетенями. Народные депутаты внесли изменения в законодательство, которые предусматривают открытое голосование в зале. Однако закон об уполномоченном Верховной Рады по правам человека по-прежнему предусматривает закрытую процедуру тайного голосования бюллетенями.

Людмила Денисова родилась 6 июля 1960 года в Архангельске. Украинский политик, государственный деятель и народный депутат Украины V-VIII созывов. С 1991 по 1998 год работала в Крымском республиканском управлении Пенсионного фонда. Исполняла обязанности начальника управления фонда.

В 1998 году Людмила Денисова стала министром экономики АРК. В том же году заняла должность министра финансов в крымском правительстве.

Член партии Всеукраинское объединение Батькивщина с 2005 года, первый заместитель крымской республиканской организации. На парламентских выборах 2006 года избрана в Верховную Раду Украины по списку БЮТ (№ 115).. В 2007 году получила депутатский мандат по списку Блока Юлии Тимошенко (№ 71).

В 2007 года Верховная Рада назначила Людмилу Денисову министром труда и социальной политики а правительстве Юлии Тимошенко.

Затем стала членом политической партии Народный фронт. На момент избрания в Верховную Раду Украины VIII созыва занимала должность министра социальной политики в правительстве Арсения Яценюка.

С 4 декабря 2014 года – председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики.

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Напомним, 27 апреля 2017 года завершилась 5-летняя каденция пребывания Валерии Лутковской на должности уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, которая была на этой должности с 2012 года, после выдвижения ее на эту должность партией Регионов.

Весной прошлого года, 25 мая, официальные документы трех кандидатов были опубликованы в официальном издании Голос Украины. Кандидаты - Сергей Алексеев, Людмила Денисова и Андрей Мамалыга.

В этот же день парламентский комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рассматривал вопрос соответствия этих кандидатов на должность омбудсмена формальным профессиональным критериям. Комитет признал, что три кандидатуры соответствуют таким критериям.

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Теги: Рада, Людмила Денисова, омбудсмен
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