В Днепре вновь провалился асфальт

Сотрудники КП работают над усранением проблемы.

Сотрудники КП уверяют, что ремонт закончат за день

На весь экран Свернуть

В Днепре в очередной раз провалился асфальт на проезжей части. На этот раз проблемы с дорожным покрытием возникли на улице Щепкина.

Об этом сообщает издание Информатор.

Читай также: В Киеве автомобиль провалился под асфальт

В результате инцидента пришлось перекрыть дорогу на участке от проспекта Нигояна до улицы Произвольной. Диаметр ямы достаточно большой - провал занял целую полосу.

Сотрудники КП обещают, что ремонт закончится к концу дня и уже завтра движение на данном участке дороги нормализуется.

Издание уточняет, что ранее на перекрестке Щепкина и Нигояна возле АТБ автомобиль Lada провалился в яму на дороге.

Напомним, 2 марта в Днепре яма в асфальте расширилась с диаметра в 1 метр до 6.

Как сообщалось, 6 марта стало известно, сколько денег правительство потратит на ремонты дорог в этом году.