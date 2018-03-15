В Днепре вновь провалился асфальт
В Днепре в очередной раз провалился асфальт на проезжей части. На этот раз проблемы с дорожным покрытием возникли на улице Щепкина.
Об этом сообщает издание Информатор.
Читай также: В Киеве автомобиль провалился под асфальт
В результате инцидента пришлось перекрыть дорогу на участке от проспекта Нигояна до улицы Произвольной. Диаметр ямы достаточно большой - провал занял целую полосу.
Сотрудники КП обещают, что ремонт закончится к концу дня и уже завтра движение на данном участке дороги нормализуется.
Издание уточняет, что ранее на перекрестке Щепкина и Нигояна возле АТБ автомобиль Lada провалился в яму на дороге.
Напомним, 2 марта в Днепре яма в асфальте расширилась с диаметра в 1 метр до 6.
Как сообщалось, 6 марта стало известно, сколько денег правительство потратит на ремонты дорог в этом году.