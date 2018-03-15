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В Днепре вновь провалился асфальт

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Сотрудники КП работают над усранением проблемы.
В Днепре вновь провалился асфальт
© dp.informator.ua
Фото 1/6
  • Сотрудники КП уверяют, что ремонт закончат за день
  • Улица Щепкина от проспекта Нигояна до улицы Произвольной перекрыта
  • На месте аварии работают сотрудники КП Днепроводоканал
  • Движение по улице перекрыто
  • В Днепре довольно часто возникают такие проблемы
  • Патрульные направляют вавтомобили в объезд
В Днепре вновь провалился асфальт
Сотрудники КП уверяют, что ремонт закончат за день
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В Днепре в очередной раз провалился асфальт на проезжей части. На этот раз проблемы с  дорожным покрытием возникли на улице Щепкина. 

Об этом сообщает издание Информатор.

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В результате инцидента пришлось перекрыть дорогу на участке от проспекта Нигояна до улицы Произвольной.  Диаметр ямы достаточно большой - провал занял целую полосу.

Сотрудники КП обещают, что ремонт закончится к концу дня и уже завтра движение на данном участке дороги нормализуется.

Издание уточняет, что ранее на перекрестке Щепкина и Нигояна возле АТБ автомобиль Lada провалился в яму на дороге.

Напомним, 2 марта в Днепре яма в асфальте расширилась с диаметра в 1 метр до 6.

Как сообщалось, 6 марта стало известно, сколько денег правительство потратит на ремонты дорог в этом году.

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Теги: асфальт, Днепр, дорога, яма, обвал
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Комментариев (1)
Putins-death    15.03.2018, 18:20
Оценка:  0
Putins-death
Что бы асфальт не проваливался, в него при укладке закатывают жертву- одного из начальников автодора. После трёх таких жертвоприношений асфальт перестанет проваливаться.
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