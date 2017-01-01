В Харькове няня избила ребенка с ДЦП

Няня шесть раз ударила ребенка с ограниченными возможностями ладонью по лицу и голове, а также довольно грубо держала его за шею. Затем женщина отпихнула девочку от себя, из-за чего та упала.

В Харькове няня избила ребенка с детским церебральным параличом. Об этом в четверг, 15 марта, пишет NewsRoom.

Отмечается, что применение силы в отношении ребенка зафиксировала установленная в квартире камера.

Смотри также: Репетитору, которая била детей, грозит уголовная ответственность

На записи видно, как харьковчанка шесть раз ударила ребенка с ограниченными возможностями ладонью по лицу и голове, а также довольно грубо держала его за шею. Затем женщина вытерла щеки девочки платком и отпихнула ее от себя, из-за чего та упала.

В полиции подтвердили информацию о происшествии и заявили, что сейчас няня находится в райотделе.

Ране в Ирпене няня украла у переселенцев почти $100 тысяч.