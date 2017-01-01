СБУ заявила о блокировании поступления оружия из Донбасса

В ходе санкционированных обысков по месту жительства обоих злоумышленников правоохранители изъяли гранатомет РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, а также 120 патронов калибра 5,45 мм.

В Сумской области правоохранители блокировали поступление оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, правоохранители установили, что двое ранее судимых жителей города Тростянец и одного из сел Белопольского района области приобрели военные средства поражения у лиц, которые часто посещали восток Украины.

"В ходе санкционированных обысков по месту жительства обоих злоумышленников правоохранители изъяли гранатомет РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, а также 120 патронов калибра 5,45 мм. По оперативной информации, мужчины сами планировали использовать арсенал оружия для уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство, решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

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Ранее сообщалось, что СБУ проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций. Перед этим правоохранители ликвидировали разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны АТО.

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