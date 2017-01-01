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В Мариуполе военные заболели корью

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В Мариуполе Донецкой области зарегистрированы 12 случаев заболевания корью. Часть заболевших - военнослужащие. Точное их количество пока неизвестно.
На Донбассе зафиксировали случаи заболевания корью у военных
На Донбассе зафиксировали случаи заболевания корью у военных
Прес-центр АТО/Facebook

В Мариуполе Донецкой области по состоянию на четверг, 15 марта, зарегистрированы 12 случаев заболевания корью, часть заболевших - военнослужащие. Об этом сообщила главный городской инфекционист Наталья Мартынова, пишет УНН.

По ее словам, сейчас на лечении в медицинских учреждениях города находятся 8 человек, трое из них - дети.

"Среди взрослых есть военнослужащие", - отметила Мартынова.

Точное число военных, которые заболели, она не назвала.

Напомним, в январе сообщалось, что в Донецкой области с диагнозом корь были госпитализированы шесть человек

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Теги: Донецкая область, военные, Мариуполь, корь
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Источник: korrespondent.net

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