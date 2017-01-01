В течение нескольких часов на дорожной станции "Нижние Ворота" в Закарпатье правоохранители остановили ряд автомобилей, в которых было найдено оружие, балаклава, газовый баллончик и, вероятно, марихуана.

На дорожной станции Нижние Ворота на границе Львовской и Закарпатской области, патрульные остановили ряд автомобилей, в которых перевозили оружие. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Закарпатской области в четверг, 15 марта.

"Во время остановки Chery Amulet за нарушение Правил дорожного движения инспекторы провели поверхностную проверку водителя, который подозрительно и нервно себя вел. В результате обнаружили сверток сухой зеленого измельченного вещества, извне, вероятно, похожего на марихуану", - говорится в сообщении.

Позже правоохранители остановили Volkswagen, в ходе проверки которого у пассажиров обнаружили три ножа, балаклаву и баллончик с газом Терен.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье остановили авто с оружием и наркотиками

Кроме того, у нарушившего правила дорожного движения водителя автомобиля BMW во время проверки правоохранители заметили "предмет ударно-дробильного действия, внешне похожий на телескопический дубинку". На вопрос патрульных о том, зачем ему такой предмет, мужчина ответить не смог.

"Во всех случаях патрульные Закарпатья обеспечили охрану места происшествия и вызвали следственно-оперативную группу с целью дальнейшего выяснения всех обстоятельств", – говорится в сообщении.

Ранее СБУ заявила о блокировании поступления оружия из зоны проведения антитеррористической операции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet