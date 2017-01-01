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На Закарпатье остановили авто с оружием и наркотиками

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В течение нескольких часов на дорожной станции "Нижние Ворота" в Закарпатье правоохранители остановили ряд автомобилей, в которых было найдено оружие, балаклава, газовый баллончик и, вероятно, марихуана.
Изъятые вещи
Изъятые вещи
Пресс-служба Нацполиции Украины

На дорожной станции Нижние Ворота на границе Львовской и Закарпатской области, патрульные остановили ряд автомобилей, в которых перевозили оружие. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Закарпатской области в четверг, 15 марта.

"Во время остановки Chery Amulet за нарушение Правил дорожного движения инспекторы провели поверхностную проверку водителя, который подозрительно и нервно себя вел. В результате обнаружили сверток сухой зеленого измельченного вещества, извне, вероятно, похожего на марихуану", - говорится в сообщении.

Позже правоохранители остановили Volkswagen, в ходе проверки которого у пассажиров обнаружили три ножа, балаклаву и баллончик с газом Терен.

Кроме того, у нарушившего правила дорожного движения водителя автомобиля BMW во время проверки правоохранители заметили "предмет ударно-дробильного действия, внешне похожий на телескопический дубинку". На вопрос патрульных о том, зачем ему такой предмет, мужчина ответить не смог.

"Во всех случаях патрульные Закарпатья обеспечили охрану места происшествия и вызвали следственно-оперативную группу с целью дальнейшего выяснения всех обстоятельств", – говорится в сообщении.

Ранее СБУ заявила о блокировании поступления оружия из зоны проведения антитеррористической операции.

 

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Теги: автомобили, Львовская область, Закарпатье, оружие, полиция, задержание, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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