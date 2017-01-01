За кражу дизтоплива задержаны 15 человек - ГПУ

В состав группировки входили 25 человек, специализировавшиеся на кражах нефтепродуктов в особо крупных размерах в Волынской и Львовской областях.

Во Львовской области силовики задержали 15 человек за "врезку" в нефтепровод. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook вечером в четверг, 15 марта.

По ее словам, правонарушители выкачали за последние три недели из нефтепровода компании Прикарпатзападтранс 163 тонны дизельного топлива, причинив ущерб на 4,1 миллиона гривен.

"Успешно совершив эту кражу, 14 марта группировка расширила свою противоправную деятельность и с целью завладения нефтепродуктами на территории Львовской области осуществляла "врезку" в систему магистральных нефтепроводов Дружба. На этом этапе преступная деятельность группы была приостановлена", - написала она.

По данным Сарган, силовики в течение 14-15 марта провели 42 обыска, обнаружили и изъяли 3 единицы оружия, в том числе автомат и пулемет, похищенных 60 тонн горючего, наличные средства, драгоценности.

Как сообщает пресс-секретарь генпрокурора, в рамках следственных действий правоохранители разоблачили межрегиональную организованную вооруженную группировку, в состав которой входили около 25 человек. Все они специализировались на кражах нефтепродуктов в особо крупных размерах на территории Волынской и Львовской областей.

Ранее силовики заблокировали масштабное хищение сырья из нефтепроводов в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

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