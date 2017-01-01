ЕС выступает против выборов президента РФ в Крыму
ЕС последовательно поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность и не признает проведение выборов Россией на территории Крыма.
Европейский Союз не признает проведение выборов президента России на территории аннексированного Крыма. Об этом заявил представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда, передает Интерфакс-Украина.
"Европейский Союз не признает также проведение выборов Россией на Крымском полуострове", – сказал представитель ЕС в ООН, выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму в четверг, 15 марта.
По его словам, ЕС последовательно поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность.
Он отметил, что продолжающаяся милитаризация аннексированного Крыма продолжает сказываться на безопасности региона.
"ЕС осуждает строительство моста в Керчи без согласия Украины, что негативно скажется на портах в Азовском море", – добавил посол.
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Напомним, 15 марта Совет Безопасности ООН собрался на заседание для обсуждения ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ.
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