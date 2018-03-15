Тимошенко в США будет пиарить бывший помощник Трампа

Тимошенко для лоббирования своих интересов наняла бывшего помощника предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Барри Беннета.

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко для лоббирования своих интересов наняла бывшего помощника президента США Дональда Трампа Бари Беннетта, сообщает Bloomberg

Фирма Barry Bennett's Avenue Strategies Global LLC предоставит услуги касательно правительственных отношений, пиара и стратегического консультирования.

"Фирма Barry Bennett's Avenue Strategies Global LLC предоставит услуги касательно правительственных отношений, пиара и стратегического консультирования. В том числе предоставит контакты с членами правления Трампа и Конгрессом", – говорится в сообщении.





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