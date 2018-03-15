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Тимошенко в США будет пиарить бывший помощник Трампа

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Тимошенко для лоббирования своих интересов наняла бывшего помощника предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Барри Беннета.
Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко
АР
 
Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко для лоббирования своих интересов наняла бывшего помощника президента США Дональда Трампа Бари Беннетта, сообщает Bloomberg
 
Фирма Barry Bennett's Avenue Strategies Global LLC предоставит услуги касательно правительственных отношений, пиара и стратегического консультирования. 
 
"Фирма Barry Bennett's Avenue Strategies Global LLC предоставит услуги касательно правительственных отношений, пиара и стратегического консультирования. В том числе предоставит контакты с членами правления Трампа и Конгрессом", – говорится в сообщении. 
 
Отмечено, что контракт, поданный в департамент юстиции в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов, предусматривает ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч долларов.

Янукович о Манафорте: Денег не платил, личных контактов не было
 
Ранее сообщалось, что бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа, экс-политтехнологу Виктора Януковича Полу Манафорту грозит до 305 лет заключения.

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Теги: США, Юлия Тимошенко, лоббизм, тимошенко
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Источник: korrespondent.net

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