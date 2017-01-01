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Украина призвала наращивать санкции против России

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Замминистра иностранных дел Украины на заседании Совета Безопасности ООН призвала усилить международные санкции в отношении России.
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль
МИД Украины


Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль призвала усилить международные санкции против России из-за проведения выборов президента РФ в Крыму. Об этом она заявила на заседании Совета безопасности ООН в четверг, 15 марта, передает Интерфакс-Украина.

"Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в АР Крым и в Севастополе должны быть поддержаны и послужить дорожной картой для снятия оккупации", – сказала Зеркаль.

Она напомнила о репрессиях на оккупированном полуострове касательно украинцев, в частности крымских татар.

"Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, ущемляющих активистов Меджлиса, представителей легитимного представительного органа крымских татар. Запугивают и выгоняют его членов", – рассказала замминистра.

Кроме того, она сказала о милитаризации Крыма.

"Россия развернула второй батальон ЗРК С-400 Триумф в Крыму, а первый батальон был развернут там весной прошлого года. Эта система может сбивать самолеты, беспилотники, крылатые баллистические ракеты радиусом до 400 км, то есть Москва превращает Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это в качестве площадки для своих военных интервенций в другие места. Сирия является свежим примером", – отметила Зеркаль.

ЕС выступает против выборов президента РФ в Крыму

Напомним, 15 марта Совет Безопасности ООН собрался на заседание для обсуждения ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ.

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Теги: Россия, Украина, МИД Украины, санкции
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Источник: korrespondent.net

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