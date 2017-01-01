Итоги 15 марта: Савченко - "террорист" и замена Гонтаревой
Главные новости и события 15 марта:
Назначен новый глава Нацбанка
Верховная Рада назначила Якова Смолия новым главой Национального банка Украины. За соответствующее решение проголосовали 247 нардепов.
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После того, как Валерия Гонтарева написала заявление об отставке и ушла в бессрочный отпуск, он исполнял обязанности руководителя НБУ.
Ранее парламент уволил Гонтареву с должности главы НБУ. За соответствующее решение проголосовали 342 нардепа.
США расширили антироссийские санкции
Против 14 человек и одного учреждения РФ Министерство финансов США ввело санкции. Кроме того, приняты изменения во введенных ранее санкциях против пяти физических и четырех юридических лиц.
В список попал, в частности, Евгений Пригожин, богатый российский бизнесмен, известный как шеф-повар Путина.
Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта
Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности депутата Надежды Савченко. Он утверждает, что Савченко планировала теракт в стенах Верховной Рады.
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“У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет“, – заявил генпрокурор.
В свою очередь, Савченко обвинила в причастности к расстрелам на Майдане генерального прокурора Юрия Луценко и спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
“Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина. Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления“, – сказала она.
Через несколько часов она сказала, что оговорилась - это был не Парубий, а нардеп Сергей Пашинский.
Россия ответила на высылку дипломатов из Великобритании
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Москва вышлет из британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.
Верховная Рада лишила неприкосновенности Бакулина
Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутат от Оппозиционного блока Евгения Бакулина. Соответствующее решение поддержали 274 нардепа.
Таким образом, парламент дал разрешение на привлечение Бакулина к уголовной ответственности по делу о закупке так называемых “вышек Бойко“. Кроме того, депутаты дали согласие на его задержание и арест.
Нацбанк продлил санкции против российских госбанков
Национальный банк Украины продлил санкции против “дочек“ госбанков России, выполняя решение СНБО Украины О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Санкции применены к Сбербанку, Проминвестбанку, ВТБ банку и БМ банку.