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Савченко внесли в базу Миротворца

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 3
Народный депутат обвиняется в подготовке терактов по заказу России и госпереворота в Украине.
Надежда Савченко
Надежда Савченко
facebook.com/Savchenko

Нардеп Надежда Савченко попала в базу данных сайта Миротворец, куда вносят сепаратистов и их пособников. Информация о Савченко размещена в разделе Чистилище.

“Изменник родины. Пособник террористов“, - указывается на сайте.

На сайте Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций, а также в подготовке государственного переворота.

 
 

Смотри также: Обрушить купол и добить выживших: фотожабы на Савченко

Утром 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко. Ее подозревают в попытке организации “вооруженного государственного переворота методом террора“. По словам генпрокурора, Савченко планировала забросать гранатами ложи, с помощью миномета обстрелять зал заседаний (у него стеклянный купол), после чего из автоматов добить выживших.

Позже стало известно, что Савченко вывели из Рады, потому что она якобы принесла с собой гранаты и пистолет. Затем сама Савченко подтвердила, что была в Раде с оружием.

 

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Теги: теракт, переворот, Надежда Савченко, сайт Миротворец, Савченко, Миротворец
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Комментариев (3)
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Врык    16.03.2018, 08:47
Оценка:  +3
Врык
Как интересно - только она выступила в Европе против преступлений Порошенко, так сразу стала и "террористкой", и на незаконном "Миротворце" оказалась.
ЛюблюУкраину    16.03.2018, 08:44
Оценка:  +2
ЛюблюУкраину
а вносил еврей антоша геращиенко?
Doriаn_    16.03.2018, 08:44
Оценка:  0
Doriаn_
А какя разница ?
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