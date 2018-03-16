Савченко внесли в базу Миротворца

Народный депутат обвиняется в подготовке терактов по заказу России и госпереворота в Украине.

Нардеп Надежда Савченко попала в базу данных сайта Миротворец, куда вносят сепаратистов и их пособников. Информация о Савченко размещена в разделе Чистилище.

“Изменник родины. Пособник террористов“, - указывается на сайте.

На сайте Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций, а также в подготовке государственного переворота.

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Утром 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко. Ее подозревают в попытке организации “вооруженного государственного переворота методом террора“. По словам генпрокурора, Савченко планировала забросать гранатами ложи, с помощью миномета обстрелять зал заседаний (у него стеклянный купол), после чего из автоматов добить выживших.

Позже стало известно, что Савченко вывели из Рады, потому что она якобы принесла с собой гранаты и пистолет. Затем сама Савченко подтвердила, что была в Раде с оружием.