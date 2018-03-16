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Савченко обвинила украинскую власть в войне на Донбассе

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 22
Савченко заявила, что Порошенко жадный и брехливый человек. Она готова отдать президенту звезду Героя Украины.
По словам Савченко, власти в Киеве “сдали“ Крым
По словам Савченко, власти в Киеве “сдали“ Крым
скриншот из видео

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что украинская власть и российский агрессор представляют одинаковую угрозу для Украины. Об этом она сказала в эфире ток-шоу на 1+1, сообщает ТСН.

Власть в Украине она обвинила в предательстве.

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“Нельзя выиграть войну против внешнего врага, если в тылу предатель. Если в тылу тебе втыкают нож в спину“, - сказала она.

На уточняющий вопрос ведущего, на сколько процентов виноваты украинские власти и российский агрессор, депутат ответила, что каждая сторона виновата на 50%.

По словам Савченко, власти в Киеве “сдали“ Крым, а потом позволили начать войну на Донбассе.

Савченко заявила, что Порошенко “жадный и брехливый человек“. 

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко. Ее подозревают в попытке организации “вооруженного государственного переворота методом террора“. По словам генпрокурора, Савченко планировала забросать гранатами ложи, с помощью миномета обстрелять зал заседаний (у него стеклянный купол), после чего из автоматов добить выживших.

А народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook заявил, что Савченко принесла в Раду пистолет и три гранаты. Позже Савченко подтвердила, что была в Раде с оружием.

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Теги: Савченко, война, Донбасс, Порошенко, Россия
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Комментариев (22)
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Letohradek    16.03.2018, 10:34
Оценка:  +1
Letohradek
Не удивлен, что Сафченко не обвинила в развязывании и продолжении войны на Донбассе, кремлевских подонков. - Ватные шакалы, вам слово
квакль-бродякль    16.03.2018, 10:13
Оценка:  -2
квакль-бродякль
Кто рискнет заявить, что Порошенко - не жадный и не брехливый человек? Это после "безвиз к ноябрю - запиши" и "АТО закончим к субботе (августа 2014 года)
Letohradek    16.03.2018, 10:18
Оценка:  +2
Letohradek
То есть, украинцы ездят в ЕС по визам? я правильно понял? Порошенко все наврал? О чем ваш ватный бред?
Почемучка33    16.03.2018, 09:41
Оценка:  +4
Почемучка33
А разве это не так???
Letohradek    16.03.2018, 10:06
Оценка:  -3
Letohradek
расийский телевизор утверждает, что это именно так.
Кырмызы_вэ_бейаз    16.03.2018, 10:09
Оценка:  +4
Кырмызы_вэ_бейаз
С какой целью вы смотрите российское телевидение? Вы шпион или вам просто заняться нечем?
Кырмызы_вэ_бейаз    16.03.2018, 09:29
Оценка:  +2
Кырмызы_вэ_бейаз
Человек, который готов отказаться от звезды Героя и, соотвественно, лишиться всех льгот, которые идут к этому званию, внушает уважение. Особенно если вспомнить кулю-в-лоба Растения Яйценюка.
Кырмызы_вэ_бейаз    16.03.2018, 10:08
Оценка:  -1
Кырмызы_вэ_бейаз
Из поставивших свои трусливые минуса, кто-то готов отказаться от значительных материальных благ чисто из принципа, как это сделала Савченко? Или Яйценюк выполнил свое обещание и полез под пули, как прилюдно обещал со сцены на майдане?
Letohradek    16.03.2018, 10:09
Оценка:  -4
Letohradek
Не копируй свой ватный бред! Ни один здравомыслящий человек не полезет под пули для того, что бы понравиться ватному барану.
Letohradek    16.03.2018, 10:08
Оценка:  +1
Letohradek
Сторонники рускага мира всегда готовы поддержать коллаборационистов. Не удивлюсь, если для вас и А.Шарий, является уважаемым ))
Кырмызы_вэ_бейаз    16.03.2018, 10:10
Оценка:  +2
Кырмызы_вэ_бейаз
Для меня незнакомый мне человек не может быть ни уважаемым ни неуважаемым. Вы, по стилю общения - глупому и психопатичному, точно уважаемым человеком быть не способны.
Letohradek    16.03.2018, 10:21
Оценка:  +1
Letohradek
А.Шарий, очень даже знаком и уважаем, почитателями ватного мира, не скромничай
designandrey65    16.03.2018, 09:29
Оценка:  -1
designandrey65
Смелая очень.... или бесбашенная очень...В любом случае рождается новый одиозный лидер...
Коцман__Бобза    16.03.2018, 09:45
Оценка:  -2
Коцман__Бобза
Жириновский местного разлива.
Vasya_iz_Ivanovo    16.03.2018, 09:55
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
Было время за Жирика треть избирателей голосовало, так-то.
Коцман__Бобза    16.03.2018, 10:10
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Это говорит о том, что в России туго с мозгами.
wnt    16.03.2018, 09:27
Оценка:  -3
wnt
Ей, видимо, хорошо "перепрошили" мозг в РФ, а потом выпустили эту троянскую лошадь, которая с завидным упорством отрабатывает заложенную в нее программу..
Врык    16.03.2018, 09:36
Оценка:  +3
Врык
Рассказывай дальше, что украинская власть улучшила жизнь в стране.
Коцман__Бобза    16.03.2018, 09:18
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
Пусть лучше вернется в Россию.
wnt    16.03.2018, 09:24
Оценка:  +1
wnt
Можно сразу в Ростов, к братьям по разуму..
Врык    16.03.2018, 09:26
Оценка:  +10
Врык
«Я говорила, когда вышла из тюрьмы, когда вы все дарили мне цветы и встречали такой же большой компанией, что не надо дарить мне цветы, вы завтра будете бросать в меня камни», – сказала Савченко.
Коцман__Бобза    16.03.2018, 09:44
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Уже тогда знала, что в ответ на добро будет делать гадости.
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