Савченко обвинила украинскую власть в войне на Донбассе

Савченко заявила, что Порошенко жадный и брехливый человек. Она готова отдать президенту звезду Героя Украины.

По словам Савченко, власти в Киеве “сдали“ Крым скриншот из видео

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что украинская власть и российский агрессор представляют одинаковую угрозу для Украины. Об этом она сказала в эфире ток-шоу на 1+1, сообщает ТСН.

Власть в Украине она обвинила в предательстве.

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“Нельзя выиграть войну против внешнего врага, если в тылу предатель. Если в тылу тебе втыкают нож в спину“, - сказала она.

На уточняющий вопрос ведущего, на сколько процентов виноваты украинские власти и российский агрессор, депутат ответила, что каждая сторона виновата на 50%.

По словам Савченко, власти в Киеве “сдали“ Крым, а потом позволили начать войну на Донбассе.

Савченко заявила, что Порошенко “жадный и брехливый человек“.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко. Ее подозревают в попытке организации “вооруженного государственного переворота методом террора“. По словам генпрокурора, Савченко планировала забросать гранатами ложи, с помощью миномета обстрелять зал заседаний (у него стеклянный купол), после чего из автоматов добить выживших.

А народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook заявил, что Савченко принесла в Раду пистолет и три гранаты. Позже Савченко подтвердила, что была в Раде с оружием.