Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки в АТО: сепаратисты провели четыре обстрела

Комментариев: 0
Вопреки договоренностям о режиме полной тишины, враг четыре раза открывал огонь. Стреляли из гранатометов, минометов и крупнокалиберных пулеметов.
В зоне АТО за сутки произошло четыре обстрела
В зоне АТО за сутки произошло четыре обстрела
Минобороны Украины

За прошедшие сутки, 15 марта, сепаратисты четыре раза нарушали условия полного прекращения огня обстреляв позиции ВСУ. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что на Луганском направлении враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по укреплениям ВСУ неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.

На Донецком направлении из 82 мм минометов и стрелкового оружия сепаратисты обстреляли защитников Водяного и Лебединского.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Как сообщалось, накануне в Днепре умер раненый в зоне АТО доброволец.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков информировал, что с начала АТО на Донбассе погибли 232 добровольца.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, ситуация на востоке Украины, зона АТО, АТО на востоке Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь