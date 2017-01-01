Сутки в АТО: сепаратисты провели четыре обстрела
За прошедшие сутки, 15 марта, сепаратисты четыре раза нарушали условия полного прекращения огня обстреляв позиции ВСУ. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что на Луганском направлении враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по укреплениям ВСУ неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.
На Донецком направлении из 82 мм минометов и стрелкового оружия сепаратисты обстреляли защитников Водяного и Лебединского.
В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.
Как сообщалось, накануне в Днепре умер раненый в зоне АТО доброволец.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков информировал, что с начала АТО на Донбассе погибли 232 добровольца.
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