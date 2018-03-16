Савченко хочет вернуть Порошенко звезду Героя

Нардеп отметила, что сейчас многие ветераны АТО возвращают президенту награды.

Народный депутат Надежда Савченко готова вернуть орден Золотая Звезда Героя Украины президенту Петру Порошенко.

Об этом она заявила в в эфире телеканала 1+1, передает ТСН.

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“Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно отдала. Проблема в том, что попасть к Президенту не так просто, и не каждый народный депутат туда вхож... С удовольствием отдам звезду Героя Петру Порошенко“, - сказала Савченко.

Нардеп также заявила, что многие люди, которые вернулись из зоны АТО, сейчас возвращают Порошенко награды, врученные президентом (при они не теряют юридический статус Героев, поскольку это компетенция президента).

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В частности 7 марта, в Виннице двое участников боевых действий Вильгельм Кройц и Виктор Хомяк вернули президенту Порошенко свои боевые награды. Видео об этом опубликовал на своей странице в Facebook Рух Визволення Винница.

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Кроме того, нардеп считает, что украинские власти и страна-агрессор в одинаковой мере виноваты в начале войны на востоке.

В свою очередь, гость студии Тарас Чорновил сказал, что в высказываниях Савченко появились тезисы, которыми пользуется российская пропаганда, а также адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича. Он отметил, что есть оговорки, а есть “заученные заготовленные фразы“.