У Рубана есть информация о MH17 от подозреваемого в катастрофе - журналист

Журналист рассказал, что Рубан опасается за свою жизнь и имеет ценную информацию касательно катастрофы.

Журналист считает, что Рубану нужно все рассказать bigmir.net

Российский журналист Павел Каныгин заявил, что глава Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан, задержанный на КПП Майорск с арсеналом оружия, общался с одним из подозреваемых в катастрофе рейса MH17 - Сергеем Дубинским (Хмурый).

Об этом он заявил в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1, передает ТСН. Каныгин утверждает, что знает Рубана почти четыре года.

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По мнению журналиста, Рубан имеет ценную информацию касательно катастрофы малазийского Боинга на Донбассе летом 2014 года.

“Он общался с Хмурым и другими людьми, которые играли свою роль в вооруженных событиях, в том числе в крушении Боинга, поэтому, конечно, надо Рубану обо всем рассказать“, - сказал Каныгин.

По словам журналиста, Рубан в разговоре о MH17 уклонился от темы и сказал, что ему очень страшно и он “не снесет головы“.

В тоже время, журналист выразил сомнения касательно обвинений Рубана в подготовке теракта. Он сказал, что такой “хитрый и продуманный“ человек как Рубан не пойдет на подобный необдуманный риск.

Напомним, 13 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у Генпрокуратуры есть аудио-и видеодоказательства того, что Рубан контактировал с лидером так называемой ДНР Захарченко.

Ранее, 9 марта, в СБУ заявили, что Владимир Рубан руководил одним из проектов федерализации Украины.