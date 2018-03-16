У Рубана есть информация о MH17 от подозреваемого в катастрофе - журналист
Российский журналист Павел Каныгин заявил, что глава Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан, задержанный на КПП Майорск с арсеналом оружия, общался с одним из подозреваемых в катастрофе рейса MH17 - Сергеем Дубинским (Хмурый).
Об этом он заявил в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1, передает ТСН. Каныгин утверждает, что знает Рубана почти четыре года.
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По мнению журналиста, Рубан имеет ценную информацию касательно катастрофы малазийского Боинга на Донбассе летом 2014 года.
“Он общался с Хмурым и другими людьми, которые играли свою роль в вооруженных событиях, в том числе в крушении Боинга, поэтому, конечно, надо Рубану обо всем рассказать“, - сказал Каныгин.
По словам журналиста, Рубан в разговоре о MH17 уклонился от темы и сказал, что ему очень страшно и он “не снесет головы“.
В тоже время, журналист выразил сомнения касательно обвинений Рубана в подготовке теракта. Он сказал, что такой “хитрый и продуманный“ человек как Рубан не пойдет на подобный необдуманный риск.
Напомним, 13 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у Генпрокуратуры есть аудио-и видеодоказательства того, что Рубан контактировал с лидером так называемой ДНР Захарченко.
Ранее, 9 марта, в СБУ заявили, что Владимир Рубан руководил одним из проектов федерализации Украины.
А вот интересно, сам хмурый не мог бы рассказать "ценную информацию о себе"? Только рубан может быть её носителем?