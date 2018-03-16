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В ЛНР заявили о создании "народного трибунала граждан Украины"

Комментариев: 4
В самопровозглашенной "республике" решили расследовать военные преступления на Донбассе, "опираясь на национальное и международное законодательство".
Один из участников инициативной группы адвокат Сергей Кожемякин
Один из участников инициативной группы адвокат Сергей Кожемякин

В самопровозглашенной ЛНР заявили о создании “народного трибунала граждан Украины“, который будет “расследовать военные преступления на Донбассе“. Заявление было сделано на соответствующей пресс-конференции инициативной группы в Луганске, сообщает сайт сепаратистов ЛИЦ.

“Все участники этой пресс-конференции родились и выросли в Донбассе, имеем украинские паспорта, мы все здесь продолжаем жить и работать“, - сообщила представительница группы Елена Шишкина.

По ее словам, создаваемая организация будет заниматься “военными преступлениями, обстрелами мирных жителей, домов, детских садов школ, больниц, ежедневной гибелью и увечьями людей, пытками, грабежами, разбоями и многими другими преступлениями“.

Шишкина также отметила, что с момента начала боевых действий на Донбассе “опытные юристы, адвокаты, общественные деятели начали собирать факты военных преступлений против жителей Донбасса“.

Представительница группы подчеркнула, что к созданию “трибунала“ их подтолкнуло принятие Верховной Радой Украины закона Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (закона о реинтеграции Донбасса).

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В свою очередь, Сергей Кожемякин, другой представитель инициативной группы, заявил, что “украинская власть сознательно нарушает права граждан, закрепленные и гарантированные во всем мире, и намеренно лишает граждан возможности защищать эти права“, поэтому они решили создать свой “трибунал“, который якобы будет опираться на нормы национального и международного уголовного права.

Еще одна представительница инициативной группы Татьяна Кравченко уточнила, что суть процесса “народного трибунала“ заключается в том, что все “собранные факты преступлений будут рассмотрены на публичном суде“.

“Учитывая то, что все мы юристы с большим опытом и стажем, имеем опыт адвокатской, судейской деятельности, то судьями, обвинителями и адвокатами по всем указанным преступлениям будем выступать мы“, - сказала она.

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“То есть, мы предлагаем провести реальный судебный процесс, где свое решение должен сказать народ, а мы должны будем помочь все это юридически правильно оформить. Мы планируем заслушать реальных потерпевших, реальных свидетелей, как защиты, так и обвинения, по итогу свое решение должны будут сказать присяжные“, - заявила Кравченко.

“Мы, конечно, понимаем, что основные преступники смогут не явиться на процесс, но мы обязаны их пригласить. Мы готовы заслушать их позиции по средствам видеосвязи“, - добавила она.

Ранее такой же “трибунал“ создали в ДНР.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: трибунал, ЛНР, военные преступления, сепаратисты
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Комментариев (4)
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Vadim67    16.03.2018, 11:49
Оценка:  +1
Vadim67
адвокаты, прокуроры и судьи в одном лице. Опыта им не занимать)
Ruspidor    16.03.2018, 11:31
Оценка:  +2
Ruspidor
Так я не понял. Они создали организацию, которая будет заниматься пытками, убийствами и грабежами мирных жителей, на том основании, что у них украинские паспорта? Ну это какое-то новое днище...
Letohradek    16.03.2018, 11:27
Оценка:  +5
Letohradek
Не понял, как это ватное недообразование может опираться на международное право? ))))
Где_Пупок    16.03.2018, 11:22
Оценка:  +5
Где_Пупок
Я плакалЪ
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