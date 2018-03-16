Поклонская: Скорее Украина вернется в Россию, чем Крым – в Украину

Поклонская призналась в любви в Украине и выразила уверенность в том, что наша страна станет процветающей "вместе" с Россией.

Депутат Госдумы РФ и бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская исключает возвращение оккупированного россиянами Крыма Украине.

Отметим, что 16 марта 2018 года – четвертая годовщина так называемого “референдума“, который Москва использовала как повод для аннексии полуострова.

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“Украина скорее вернется в Россию. Возращение Крыма просто невозможно“, — заявила Поклонская журналистам, передает РИА Новости.

При этом депутат считает Украину братской страной, “и по-другому быть не может“.

Она призналась в любви к Украине и заявила, что наша страна не нужна никаким западным партнерам, а также выразила уверенность, что в Украине все наладится, она станет процветающей, “преступники будут сидеть в тюрьмах“.

“Плевать они хотели на украинские заботы, на украинские традиции, на язык. А мы (Поклонская имеют в виду россиян- ред.) нет. Мы один народ, поэтому и развиваться должны вместе и процветать будем вместе на зло врагам“, — сказала она.

По словам Поклонской, нынешние власти Украину пытаются уничтожить страну, а простые люди в силу обстоятельств вынуждены смириться и молчать.

“Лучшая защита — это нападение, но скоро их время, я думаю, придет. Люди все видят и понимают“, — отметила предательница.

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Напомним, 1 марта Апелляционный суд Киева разрешил осуществлять досудебное расследование против Поклонской. Ей вменяют ряд статьей Уголовного кодекса - в частности, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК (создание преступной организации, действия, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственная измена).