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Поклонская: Скорее Украина вернется в Россию, чем Крым – в Украину

Комментариев: 6
Поклонская призналась в любви в Украине и выразила уверенность в том, что наша страна станет процветающей "вместе" с Россией.
Поклонская считает Украину братской страной
Поклонская считает Украину братской страной
kommersant.ru

Депутат Госдумы РФ и бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская исключает возвращение оккупированного россиянами Крыма Украине.

Отметим, что 16 марта 2018 года – четвертая годовщина так называемого “референдума“, который Москва использовала как повод для аннексии полуострова.

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“Украина скорее вернется в Россию. Возращение Крыма просто невозможно“, — заявила Поклонская журналистам, передает РИА Новости.

При этом депутат считает Украину братской страной, “и по-другому быть не может“.

Она призналась в любви к Украине и заявила, что наша страна не нужна никаким западным партнерам, а также выразила уверенность, что в Украине все наладится, она станет процветающей, “преступники будут сидеть в тюрьмах“.

“Плевать они хотели на украинские заботы, на украинские традиции, на язык. А мы (Поклонская имеют в виду россиян- ред.) нет. Мы один народ, поэтому и развиваться должны вместе и процветать будем вместе на зло врагам“, — сказала она.

По словам Поклонской, нынешние власти Украину пытаются уничтожить страну, а простые люди  в силу обстоятельств вынуждены смириться и молчать.

“Лучшая защита — это нападение, но скоро их время, я думаю, придет. Люди все видят и понимают“, — отметила предательница.

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Напомним, 1 марта Апелляционный суд Киева разрешил осуществлять досудебное расследование против Поклонской. Ей вменяют  ряд статьей Уголовного кодекса - в частности, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК (создание преступной организации, действия, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственная измена).

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Теги: Поклонская, Крым, аннексия Крыма, Украина-Россия
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Комментариев (6)
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ЛюблюУкраину    16.03.2018, 11:46
Оценка:  -2
ЛюблюУкраину
надо ей почаще матильду по ночам крутить, может замироточит у неё
Doriаn_    16.03.2018, 11:41
Оценка:  -1
Doriаn_
Есть такое емкое слово - дурепа.
Где_Пупок    16.03.2018, 11:29
Оценка:  +1
Где_Пупок
Зачётная фотка, а ля: владимер, цалующий у пупок... Тока тут не пупок ужэ
Ruspidor    16.03.2018, 11:25
Оценка:  +1
Ruspidor
Шу-шу-шу, государь наш государь... Если размышлять так, что если никакие "западные партнёры" не пытаются нас завоевать, то это значит мы им не нужны, то да, получается, что Украина нужна только раисии, ибо больше не нашлось идиотов посытать танки, чтобы продемонстрировать свою "любофь"...
Peyot    16.03.2018, 11:11
Оценка:  +6
Peyot
еще одна гадя петрович потерялася...
Letohradek    16.03.2018, 10:55
Оценка:  +5
Letohradek
Разве можно воспринимать всерьез, что либо сказанное этой депутаткой, утверждающей о существовании мироточении памятников и бюстов?
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