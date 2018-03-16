В Ирпене жестоко убили семейную пару пенсионеров

Пожилым мужчине и женщине было 81 и 79 лет.

В городе Ирпень Киевской области вечером, 15 марта, в собственном доме неизвестные жестоко убили семейную пару пенсионеров.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“Вчера, в 19.30 на спец линию 102 поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в пгт. Ирпень обнаружено тело хозяина и его жены с признаками насильственной смерти. По указанному адресу полицейские обнаружили тела 81-летнего пенсионера и 79-летней его жены“, - сообщают в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, кинологи, криминалисты, судебно-медицинский эксперт. Учитывая особую жестокось двойного убийства на место происшествия выезжало руководство полиции Киевщины. Глава полиции столичной области Дмитрий Ценов взял под личный контроль ход расследования тяжкого преступления.

Читай также: В Запорожской области грабители ради 1400 гривен ломали пенсионерам пальцы По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается следствие. На место происшествия выезжало руководство полиции Киевщины kv.npu.gov.ua Стоит отметить, что по данным сообщества Киев оперативный, мертвых пенсионеров обнаружила девушка, которая снимал у них комнату. Также отмечается, что жертвы преступления жили небогато. Ценов взял под личный контроль ход расследования kv.npu.gov.ua

В городе Фастов Киевской области вечером 13 марта неизвестный нанес более 10 ударов ножом женщине, которая шла в детский сад забирать 3-х летнего сына.

Также 15 февраля полиция задержала подозреваемых в совершении жестокого тройного убийства семьи родственников Януковича, которое произошло в декабре прошлого года в пгт Великая Новоселка Донецкой области.