В Ирпене жестоко убили семейную пару пенсионеров
В городе Ирпень Киевской области вечером, 15 марта, в собственном доме неизвестные жестоко убили семейную пару пенсионеров.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Читай также: Арестован школьник, зарезавший мужчину и 4-летнего ребенка в Павлограде
“Вчера, в 19.30 на спец линию 102 поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в пгт. Ирпень обнаружено тело хозяина и его жены с признаками насильственной смерти. По указанному адресу полицейские обнаружили тела 81-летнего пенсионера и 79-летней его жены“, - сообщают в полиции.
Читай также: В Запорожской области грабители ради 1400 гривен ломали пенсионерам пальцы
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается следствие.
Стоит отметить, что по данным сообщества Киев оперативный, мертвых пенсионеров обнаружила девушка, которая снимал у них комнату. Также отмечается, что жертвы преступления жили небогато.
В городе Фастов Киевской области вечером 13 марта неизвестный нанес более 10 ударов ножом женщине, которая шла в детский сад забирать 3-х летнего сына.
Также 15 февраля полиция задержала подозреваемых в совершении жестокого тройного убийства семьи родственников Януковича, которое произошло в декабре прошлого года в пгт Великая Новоселка Донецкой области.