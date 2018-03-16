В Закарпатской области разбили 9 машин с венгерскими номерами

В Берегове неизвестные били стекла автомобилям исключительно с номерными знаками Венгрии.

В Закарпатской области, в городе Берегове, неизвестные ночью разбили стекла в девяти автомобилях с венгерскими номерами.

Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

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Нападение на автомобили произошло рядом со спортивной базой Закарпатье. Уточняется, что били исключительно автомобили с венгерскими номерами. Авто с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, остались невредимыми.

В полицию обратился один из жителей по улице Шевченко. Правоохранители начали расследование.

Отмечается, что инцидент выглядит как откровенная провокация. Полиция предупреждала ранее о возможных инцидентах, поскольку в эти дни в регионе отмечают 79 годовщину Карпатской Украины и 170 лет венгерской революции.

Напомним, 14 марта Генконсульство Венгрии в Ужгороде попросило своих граждан на период 16-18 марта воздержаться от поездок в Закарпатскую область Украины во избежание возможных провокаций.