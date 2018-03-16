Патрульная полиция Украины спасла краснокнижную сову

Птица лежала прямо на трассе.

Ночью на 14 марта экипаж дорожной полиции обнаружил сову. Птица лежала прямо посреди трассы, но была жива. Об этом сообщается на страничке полиции в Твиттере.

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Полицейские забрали сову и доставили ее в ветеринарную клинику. Уже на месте выяснилось, что найденная птица – редкий вид сов, болотная сова. Она занесена в Красную книгу Украины.

У ніч на 14 березня на автошляху М-18 екіпаж дорожньої поліції виявив сову, що лежала просто посеред дороги. Патрульні забрали її з траси та доставили сову до ветеринарної клініки. Як з'ясувалося, це птах рідкісного виду – болотяна сова. Вона занесена до Червоної книги України. pic.twitter.com/R0hNPtC4hk — Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) 16 марта 2018 г.

Автотрасса М-18 пролегает по маршруту Харьков- Симферополь - Алушта - Ялта. Вероятнее всего, птица была найдена неподалеку от Харькова.

Напомним, в июле 2016 года на службу в полиции в Ровно взяли совенка. Птице дали имя Николаевна.