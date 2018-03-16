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Патрульная полиция Украины спасла краснокнижную сову

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Птица лежала прямо на трассе.
Спасенная сова оказалась редкой птицей
Спасенная сова оказалась редкой птицей
twitter.com/patrolpoliceua

Ночью на 14 марта экипаж дорожной полиции обнаружил сову. Птица лежала прямо посреди трассы, но была жива. Об этом сообщается на страничке полиции  в Твиттере.

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Полицейские забрали сову и доставили ее в ветеринарную клинику. Уже на месте выяснилось, что найденная птица – редкий вид сов, болотная сова. Она занесена в Красную книгу Украины. 

 

Автотрасса М-18 пролегает по маршруту Харьков- Симферополь - Алушта - Ялта. Вероятнее всего, птица была найдена неподалеку от Харькова.

Напомним, в июле 2016 года на службу в полиции в Ровно взяли совенка. Птице дали имя Николаевна. 

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Теги: полиция, сова, спасение, Красная книга, Харьков
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