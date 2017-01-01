В ДНР "паспортизировали" только 10% населения

Всего на подконтрольной боевикам ДНР территории проживает около 2,3 млн человек.

На временно оккупированной российскими гибридными войсками территории Донецкой области терористы ДНР выдали 170 тысяч “паспортов“.

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Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на “начальника миграционной службы министерства внутренних дел“ ДНР Владимира Краснощека.

“На сегодняшний день оформлено 170 тысяч паспортов образца Донецкой Народной Республики“, – сказал Краснощек.

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Отметим, что по данным “главного управления статистики“ ДНР, по состоянию на 1 декабря 2017 года на подконтрольной ДНР территории проживало 2,3 млн постоянных жителей. Это значит, что за два года “паспорта“ получили менее 10% населения “республики“.

Напомним, в ДНР началась выдача “паспортов“ 16 марта 2016 года.

Как сообщалось в конце января, украинские паспорта для жителей временно оккупированных территорий будут изготавливать вблизи линии разграничения на Донбассе. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

