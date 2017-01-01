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В ДНР "паспортизировали" только 10% населения

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Всего на подконтрольной боевикам ДНР территории проживает около 2,3 млн человек.
Первые "паспорта" вручал лично Захарченко
Первые "паспорта" вручал лично Захарченко
сепаратистское издание

На временно оккупированной российскими гибридными войсками территории Донецкой области терористы ДНР выдали 170 тысяч “паспортов“.

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Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на “начальника миграционной службы министерства внутренних дел“ ДНР Владимира Краснощека.

“На сегодняшний день оформлено 170 тысяч паспортов образца Донецкой Народной Республики“, – сказал Краснощек.

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Отметим, что по данным “главного управления статистики“ ДНР, по состоянию на 1 декабря 2017 года на подконтрольной ДНР территории проживало 2,3 млн постоянных жителей. Это значит, что за два года “паспорта“ получили менее 10% населения “республики“.

Напомним, в ДНР началась выдача “паспортов“ 16 марта 2016 года. 

Как сообщалось в конце января, украинские паспорта для жителей временно оккупированных территорий будут изготавливать вблизи линии разграничения на Донбассе. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
 

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Теги: паспорт, донбасс, ДНР, Александр Захарченко ДНР, ДНР новости, новости Донбасса
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