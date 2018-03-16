Оформление умерших: в прокуратуре разъяснили нововведения
Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс не увеличат срок выдачи тел умерших для захоронения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуре Киева в Facebook.
Читай также: В Запорожье священник на похоронах отказался отпевать убитого ребенка
Согласно новым правилам, проведение вскрытий судебно-медицинскими специалистами будет зависеть от решения уполномоченных сотрудников полиции. Решение будет приниматься и оформляться письменно на месте обнаружения тела.
Такое решение было принято с целью “снятия социального напряжения“, отмечает ведомство.
При этом в прокуратуре подчеркнули, что срок установления причин смерти не будет увеличен, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения существенно не изменится.
В последнее время в соцсетях и СМИ начала распространяться информация о том, что в связи с изменениями в УПК разрешения на выдачу тела для захоронения будут выдаваться только после экспертизы. При этом по слухам, экспертизу должен назначить суд, а без его решения - принятие которого может затянуться на недели - тела не станут принимать морги.
15 марта эти изменения УПК вступили в силу.