Оформление умерших: в прокуратуре разъяснили нововведения

В прокуратуре отрицают слухи о том, что хоронить умерших можно будет только после экспертизы. Украинцам обещают, что сроки выдачи тел покойников не увеличатся.

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс не увеличат срок выдачи тел умерших для захоронения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуре Киева в Facebook.

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Согласно новым правилам, проведение вскрытий судебно-медицинскими специалистами будет зависеть от решения уполномоченных сотрудников полиции. Решение будет приниматься и оформляться письменно на месте обнаружения тела.

Такое решение было принято с целью “снятия социального напряжения“, отмечает ведомство.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что срок установления причин смерти не будет увеличен, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения существенно не изменится.

В последнее время в соцсетях и СМИ начала распространяться информация о том, что в связи с изменениями в УПК разрешения на выдачу тела для захоронения будут выдаваться только после экспертизы. При этом по слухам, экспертизу должен назначить суд, а без его решения - принятие которого может затянуться на недели - тела не станут принимать морги.

15 марта эти изменения УПК вступили в силу.