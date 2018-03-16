Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Оформление умерших: в прокуратуре разъяснили нововведения

Комментариев: 1
В прокуратуре отрицают слухи о том, что хоронить умерших можно будет только после экспертизы. Украинцам обещают, что сроки выдачи тел покойников не увеличатся.
В прокуратуре объяснили изменения правил захоронения покойников
В прокуратуре объяснили изменения правил захоронения покойников
УНИАН

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс не увеличат срок выдачи тел умерших для захоронения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуре Киева в Facebook.

Читай также: В Запорожье священник на похоронах отказался отпевать убитого ребенка

Согласно новым правилам, проведение вскрытий судебно-медицинскими специалистами будет зависеть от решения уполномоченных сотрудников полиции. Решение будет приниматься и оформляться письменно на месте обнаружения тела.

Такое решение было принято с целью “снятия социального напряжения“, отмечает ведомство.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что срок установления причин смерти не будет увеличен, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения существенно не изменится.

В последнее время в соцсетях и СМИ начала распространяться информация о том, что в связи с изменениями в УПК разрешения на выдачу тела для захоронения будут выдаваться только после экспертизы. При этом по слухам, экспертизу должен назначить суд, а без его решения - принятие которого может затянуться на недели - тела не станут принимать морги.

15 марта эти изменения УПК вступили в силу.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: законы, смерть, Похороны, захоронение, погибшие, УПК
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Хюндай    16.03.2018, 16:03
Оценка:  +2
Хюндай
Обьясните людям, что всё опять зависит от решения следователя и суммы компенсации за "хлопоты"
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь