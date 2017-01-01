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Суд приговорил мэра города Сколе к тюремному сроку

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Также по решению суда осужден и юрисконсультант - он получил 5,5 лет с конфискацией имущества.
Чиновник был задержан в 2015 году
Чиновник был задержан в 2015 году
ukrnationalism.com

Мэру города Сколе (Львовская область) Владимиру Москалю 15 марта суд вынес приговор за получение взятки в размере 18 тыс. гривен.  Он получил 6,5 лет тюрьмы, а юрисконсульт Сколевского горсовета - 5,5 лет с конфискацией имущества. 

Об этом сообщает местное издание Skole-Today.

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Оглашение приговора переносили дважды: с 12:00 на 15:00, а затем с 15:00 на 17:00. Адвокаты подсудимых не согласны с объявленным приговором и готовятся подавать апелляцию в течение 10 дней. Судебное разбирательство длится уже несколько лет.

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Должностных лиц взяли “на горячем“ при получении неправомерной выгоды.

По ч.3 ст.368 УК Украины им грозит наказание на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Напомним, 10 августа 2015, на взятке задержали мэра города Сколе Владимира Москаля и юрисконсульта Сколевского горсовета. Они требовали и получили от предпринимателя 18 тыс. грн. Чиновники пообещали ему передать в аренду объект коммунального имущества и уменьшить арендную плату за пользование.

Через несколько дней, а именно 13 августа 2015 Галицкий районный суд отпустил Москаля под залог 48 000 гривен и отстранил на два месяца от должности городского головы.

Как сообщалось, 12 марта в Киеве на взятке задержали замначальника районной налоговой.

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Теги: взятка, чиновник
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