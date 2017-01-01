В Днепропетровской области посадят двух депутатов

Народные избранники получили взятку за изменение целевого назначения земельного участка.

Днепропетровский районный суд приговорил к тюремным срокам двух депутатов одного из городских советов Днепропетровской области за получение взятки в сумме 137 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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Суд признал секретаря и члена депутатской комиссии виновными по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц) и приговорил их к 3 и 2 годам тюрьмы соответственно.

Установлено, что в феврале 2017 года к депутатам обратился гражданин с заявлением об изменении целевого назначения и отводе земельного участка для строительства жилого дома. Должностные лица сообщили о необходимости передать им 137 тысяч гривен за принятие положительного решения по этому вопросу во время сессии горсовета.

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Взяточники были задержаны во время получения всей суммы взятки. Отмечается, что осужденные полностью признали свою вину.

Напомним, мэру города Сколе (Львовская область) Владимиру Москалю 15 марта суд вынес приговор за получение взятки в размере 18 тыс. гривен. Он получил 6,5 лет тюрьмы, однако его адвокаты будут подавать аппеляцию.