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ДТП в Харькове: Дронову вменяют невнимательность

Спецтема: ДТП с Лексусом в Харькове
Комментариев: 1
По версии следствия Геннадий Дронов не убедился в безопасности своего движения.
Адвокат настаивает на уточнении точной скорости Зайцевой
Адвокат настаивает на уточнении точной скорости Зайцевой
УНИАН

Водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который является вторым участником кровавого ДТП в Харькове, обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Ему инкриминируют невнимательность. 

Об этом сообщает Громадское радио из зала заседаний Киевского районного суда Харькова.

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Адвокат Дронова Сергей Перепилица пояснил, что его подзащитный перед началом движения не убедился в безопасности своего движения. 

В свою очередь, пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик заявила, что авто Елены Зайцевой, которая сбила пешеходов, двигалось с превышением скорости и это уже является наказуемым нарушением, однако скорость предположительная (свыше 80 км/ч). Адвокат Дронова настоял на уточнении скорости, поскольку уверен, что от этих данных зависит, мог ли его подзащитный успеть увидеть опасность со стороны.

“Здесь вопрос: он убедился в опасности автомобиля Lexus, который двигался со скоростью 80 км/ч или 150 км/ч? Это очень принципиальная разница, чтобы установить, имел ли он возможность вообще увидеть такую опасность“, - сказал юрист.

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Как отметил адвокат, когда автомобиль движется со скоростью 120 км/ч, он за секунду проезжает большое расстояние, потому это важно.

“Когда Дронов увидел тот автомобиль, на каком расстоянии он был? На расстоянии 20 метров или 150 метров? Если это расстояние 150 метров, то какая же это опасность?“, - уточнил он.

Напомним, 12 марта участница ДТП водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева во время судебного заседания попросила прощения у потерпевших и поклялась, что никогда не сядет за руль, признав свою вину. Геннадий Дронов отказался давать показания и не признал свою вину.

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Теги: Харьков, ДТП, суд, Зайцева, Дронов, ДТП в Харькове
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Комментариев (1)
boing747ua    16.03.2018, 14:29
Оценка:  +2
boing747ua
мое мнение мужика судят только для того что бы отмазать Зайцеву...въехал на перекресток на зеленый...а если она мчалась 137(по видео)км в час...понять собирается ли она тормозить с большого расстояния тяжко...у меня водительский стаж 36 лет
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