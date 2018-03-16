ДТП в Харькове: Дронову вменяют невнимательность

По версии следствия Геннадий Дронов не убедился в безопасности своего движения.

Водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который является вторым участником кровавого ДТП в Харькове, обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Ему инкриминируют невнимательность.

Об этом сообщает Громадское радио из зала заседаний Киевского районного суда Харькова.

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Адвокат Дронова Сергей Перепилица пояснил, что его подзащитный перед началом движения не убедился в безопасности своего движения.

В свою очередь, пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик заявила, что авто Елены Зайцевой, которая сбила пешеходов, двигалось с превышением скорости и это уже является наказуемым нарушением, однако скорость предположительная (свыше 80 км/ч). Адвокат Дронова настоял на уточнении скорости, поскольку уверен, что от этих данных зависит, мог ли его подзащитный успеть увидеть опасность со стороны.

“Здесь вопрос: он убедился в опасности автомобиля Lexus, который двигался со скоростью 80 км/ч или 150 км/ч? Это очень принципиальная разница, чтобы установить, имел ли он возможность вообще увидеть такую опасность“, - сказал юрист.

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Как отметил адвокат, когда автомобиль движется со скоростью 120 км/ч, он за секунду проезжает большое расстояние, потому это важно.

“Когда Дронов увидел тот автомобиль, на каком расстоянии он был? На расстоянии 20 метров или 150 метров? Если это расстояние 150 метров, то какая же это опасность?“, - уточнил он.

Напомним, 12 марта участница ДТП водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева во время судебного заседания попросила прощения у потерпевших и поклялась, что никогда не сядет за руль, признав свою вину. Геннадий Дронов отказался давать показания и не признал свою вину.