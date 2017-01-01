В аварии подъемника на курорте в Грузии пострадали украинцы

Среди пострадавших - двое граждан Украины, трое граждан России, один подданный Швеции и гражданин Грузии.

В Грузии в результате аварии на подъемнике в горнолыжном курорте Гудаури пострадали двое украинцев. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Грузия Online.

Среди пострадавших - двое граждан Украины, трое граждан России, один подданный Швеции и гражданин Грузии. Также пострадала одна беременная женщина.

Как заявили в Министерстве здравоохранения Грузии, состояние здоровья пострадавших оценивается как средней тяжести.

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“Состояние здоровья двух пострадавших в Гудаури высшей степени тяжести“, - рассказал журналист Первого канала с места инцидента.

По имеющейся информации, у них травма головы и открытые переломы.

Ранее стало известно, что в грузинском курорте Гудаури из-за аварийной остановки канатной дороги пострадали 10 человек. Перед этим сообщалось, что около 13 тысяч туристов оказались заблокированными на швейцарском горнолыжном курорте Церматт из-за сильного снегопада.