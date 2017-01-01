Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В аварии подъемника на курорте в Грузии пострадали украинцы

Комментариев: 0
Среди пострадавших - двое граждан Украины, трое граждан России, один подданный Швеции и гражданин Грузии.
Авария канатной дороги на грузинском курорте
Авария канатной дороги на грузинском курорте
instagram.com/ireneiadak

В Грузии в результате аварии на подъемнике в горнолыжном курорте Гудаури пострадали двое украинцев. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Грузия Online.

Среди пострадавших - двое граждан Украины, трое граждан России, один подданный Швеции и гражданин Грузии. Также пострадала одна беременная женщина.

Как заявили в Министерстве здравоохранения Грузии, состояние здоровья пострадавших оценивается как средней тяжести.

Читай также: В Германии спасли 75 человек, застрявших на канатной дороге

“Состояние здоровья двух пострадавших в Гудаури высшей степени тяжести“, - рассказал журналист Первого канала с места инцидента.

По имеющейся информации, у них травма головы и открытые переломы.

Ранее стало известно, что в грузинском курорте Гудаури из-за аварийной остановки канатной дороги пострадали 10 человек. Перед этим сообщалось, что около 13 тысяч туристов оказались заблокированными на швейцарском горнолыжном курорте Церматт из-за сильного снегопада.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Грузия, украинцы, канатная дорога, курорт, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь