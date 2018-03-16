У нового омбудсмена Денисовой есть бизнес в Крыму - СМИ

Родом она Архангельска, ее дочери также значатся среди учредителей пяти крымских компаний.

Омбудсмен утверждает, что ее активы в Крыму национализировали оккупанты Скриншот из видео

Дважды занимавшая пост министра социальной политики Украины, а ныне назначенная Верховной Радой на пост уполномоченной по правам человека Людмила Денисова оказявается является одной из контроллеров ООО Строительная компания Крымжелезобетон, которая после аннексии полуострова была перерегистрирована в российской налоговой.

Ее дочери также значатся среди учредителей еще пяти крымских компаний.

Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на проект Декларации.

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До аннексии полуострова Людмила Денисова владела четвертью строительной компании Крымжелезобетон. 12 января 2015 года она была перерегистрирована в оккупированном Симферополе по российскому законодательству. Основателем этой компании в Едином госреестре юрлиц РФ значится украинская ООО Триора, 25% уставного капитала которой внесла Людмила Денисова.

Также издание уточняет, что среди учредителей Триоры указаны еще два бывших народных депутата от партии Батькивщина Сергей Велижанский и Андрей Сенченко.

В ноябре 2014 года на российскую налоговую была перерегистрирована еще одна связанная с Денисовой компания – Севастопольмаринсервис. Правда, на место омбудсмена в составе учредителей вошла ее дочь Елена Титаренко.

Кроме этого, Елена Титаренко является совладелицей крымских ООО Промтекстиль, Бизнес Альянс и Дигаймер, которые занимаются производством тканей, строительством и арендой недвижимости.

Младшая дочь Денисовой Александра Квитко тоже владеет половиной ООО Фирма Д.Э.В., специализирующейся на сдаче в аренду недвижимого имущества.

Отметим, что российская ООО Строительная компания Крымжелезобетон“ отсутствует в декларациях Людмилы Денисовой за 2015 и 2016 годы.

В комментарии журналистам программы Наши деньги с Денисом Бигусом свою причастность к ней Людмила Леонтьевна возразила и заявила, что после аннексии Крыма Россией все ее активы были национализированы, поэтому в настоящее время ни она, ни ее родственники бизнесом на оккупированной территории не занимаются.

Напомним, 15 марта Верховная Рада избрала Людмилу Денисову на должность уполномоченного по правам человека.