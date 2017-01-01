Оползень во Львовской области: пенсионерка упала в провал
В селе Подборцы Пустомытовского района во Львовской области произошел оползень. Спасателям удалось достать из провала женщину 1949 года рождения.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области.
Женщина провалилась в 4-метровую яму в собственном дворе, когда набирала воду из колодца. Отмечается, что вероятно, яма образовалась из-за подмыва почвы водой от тающего снега.
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Около сорока минут женщина звала на помощь соседей. Когда они ее услышали – вызвали спасателей. Те спустились к ней в провал и с помощью спасательной косынки и треноги пострадавшую подняли на поверхность.
С травмой ноги пенсионерку госпитализировали в больницу.
Напомним, 12 марта на Закарпатье дорогу заблокировал селевой поток.