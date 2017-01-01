Ляшко в Раде назвал Ирину Геращенко "головихой"

Лидер Радикальной партии позволил себе сексистские высказывания в адрес женщин-депутатов ВР.

16 марта на утреннем заседании Верховной Рады произошел конфликт между вице-спикером Ириной Геращенко и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Об этом пишет Страна.ua.

Члены Радикальной партии перебивали выступления других депутатов и старались их перекричать. Ирину Геращенко привело в негодование такое положение вещей.

“Спокойно выступить сегодня могли только представители одной фракции. Это неприлично, когда перекрикиваются и закрикиваются другие выступающие. Все депутаты равны. Сейчас право на реплику. Хотя, я не хочу ее давать. У вас, коллеги, есть выбор – оставаться людьми или хамами“, - возмутилась Геращенко.

На что вице-спикер получила ответ от Олега Ляшко:

“Я просил бы головиху не читать нам мораль. Вы призовите депутатов своей фракции БПП в Раду, чтобы работали, как наши. Ваши депутаты не ходят и получают космические зарплаты. Вы призовите их, и мораль читайте им, а не нам“, - сказал Ляшко.

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В ответ на это Геращенко обратилась к женщинам-парламентариям с предложением написать обращение к Олегу Ляшко, чтобы тот не позволял себе сексизма.

“Я вам не “головиха“. Я заместитель первый председателя ВР. И не унижайте украинский парламент“, - добавила Ирина Геращенко.

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Напомним, 14 марта в Верховной Раде произошел еще один конфликт. На почве “тотальной украинизации“ поругались представитель Народного Фронта Юрий Береза и представитель Оппозиционного блока Александр Вилкул.